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Последний удар по Украине стал одним из крупнейших с начала СВО – ООН
Последний удар по Украине стал одним из крупнейших с начала СВО – ООН - 30.12.2023 Украина.ру
Последний удар по Украине стал одним из крупнейших с начала СВО – ООН
Массированный ракетный удар России по территории Украины 29 декабря стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари
2023-12-30T04:36
2023-12-30T04:36
2023-12-30T04:36
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"Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха… с февраля 2022 года", - сказал Хиари.На всей территории Украины утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Массированным ракетным ударам и атакам БПЛА подверглись объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231229/1052504116.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, совбез оон, россия, украина, ракетный удар, сво
Новости, ООН, Совбез ООН, Россия, Украина, ракетный удар, СВО
Последний удар по Украине стал одним из крупнейших с начала СВО – ООН
Массированный ракетный удар России по территории Украины 29 декабря стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари
"Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха… с февраля 2022 года", - сказал Хиари.
На всей территории Украины утром 29 декабря была объявлена воздушная тревога. Массированным ракетным ударам и атакам БПЛА подверглись объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.