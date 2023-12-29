https://ukraina.ru/20231229/1052489873.html

Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B

Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B - 29.12.2023 Украина.ру

Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B

Беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, предположительно предназначенный для уничтожения космических аппаратов, выведен на орбиту тяжёлой ракетой Falcon Heavy. Трансляция старта велась на сайте компании SpaceX

2023-12-29T08:52

2023-12-29T08:52

2023-12-29T08:52

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Запуск ракеты-носителя с космопланом был произведён с космодрома в космическом центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря, 4:07 мск).Х-37В является одним из самых засекреченных военных проектов Соединённых Штатов, цели миссии не разглашаются. Космические силы США сообщили только, что космоплану предстоит пройти "широкий спектр испытаний и экспериментов".Х-37В отправился на орбиту уже в седьмой раз, но только первый на ракете Falcon Heavy. Предыдущие полёты выполнялись на ракетах-носителях Falcon 9 компании Space X и Atlas V.По оценке начальника Военно-космической академии имени Можайского генерал-майора Анатолия Нестечука, аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные российские космические аппараты.

https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html

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новости, сша, космос, пентагон