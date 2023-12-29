Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B - 29.12.2023 Украина.ру
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Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B - 29.12.2023 Украина.ру
Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B
Беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, предположительно предназначенный для уничтожения космических аппаратов, выведен на орбиту тяжёлой ракетой Falcon Heavy. Трансляция старта велась на сайте компании SpaceX
2023-12-29T08:52
2023-12-29T08:52
новости
сша
космос
пентагон
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Запуск ракеты-носителя с космопланом был произведён с космодрома в космическом центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря, 4:07 мск).Х-37В является одним из самых засекреченных военных проектов Соединённых Штатов, цели миссии не разглашаются. Космические силы США сообщили только, что космоплану предстоит пройти "широкий спектр испытаний и экспериментов".Х-37В отправился на орбиту уже в седьмой раз, но только первый на ракете Falcon Heavy. Предыдущие полёты выполнялись на ракетах-носителях Falcon 9 компании Space X и Atlas V.По оценке начальника Военно-космической академии имени Можайского генерал-майора Анатолия Нестечука, аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные российские космические аппараты.
https://ukraina.ru/20231229/1052472672.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, космос, пентагон
Новости, США, космос, Пентагон

Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B

08:52 29.12.2023
 
© SpaceX Flickr / Перейти в фотобанкРакета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал
© SpaceX Flickr
Перейти в фотобанк
Читать в
Беспилотный космоплан X-37B Космических сил США, предположительно предназначенный для уничтожения космических аппаратов, выведен на орбиту тяжёлой ракетой Falcon Heavy. Трансляция старта велась на сайте компании SpaceX
Запуск ракеты-носителя с космопланом был произведён с космодрома в космическом центре Кеннеди 28 декабря в 20:07 по восточному времени (29 декабря, 4:07 мск).
Х-37В является одним из самых засекреченных военных проектов Соединённых Штатов, цели миссии не разглашаются. Космические силы США сообщили только, что космоплану предстоит пройти "широкий спектр испытаний и экспериментов".
Х-37В отправился на орбиту уже в седьмой раз, но только первый на ракете Falcon Heavy. Предыдущие полёты выполнялись на ракетах-носителях Falcon 9 компании Space X и Atlas V.
По оценке начальника Военно-космической академии имени Можайского генерал-майора Анатолия Нестечука, аппараты типа Х-37В создают угрозу космического нападения на критически важные российские космические аппараты.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
05:48
Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной аренеУходящий год оказался очень богат событиями, которые останутся в мировой историй
 
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Заголовок открываемого материала
08:54Постпред РФ рассказал о проявлении тоталитарных тенденций в Евросоюзе
08:52Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный военный космоплан X-37B
08:45Создание СССР: как Ленин заложил атомную бомбу
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