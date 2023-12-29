Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post - 29.12.2023 Украина.ру
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Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post
Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post - 29.12.2023 Украина.ру
Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post
Администрация президента США Джо Байдена без согласия европейских стран не сможет реализовывать схему использования заблокированных российских активов для помощи Украине. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет колумнист Washington Post Джош Рогин
2023-12-29T05:07
2023-12-29T05:07
новости
сша
европа
германия
замороженные активы
россия
украина
антироссийские санкции
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По его словам, в целесообразности данного шага в первую очередь сомневаются в Германии, а среди европейских стран нет консенсуса по этому вопросу."Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро", - пишет Рогин.Автор ссылается на неназванного чиновника в администрации президента США Джо Байдена, который утверждает, что "без поддержки Европы этот план не сработает".Рогин отмечает, что без доступа к замороженным активам России, Украина может потерять способность "выжить в качестве функционирующего" государства.Ранее США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Как сообщала газета Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений этого вопроса.
https://ukraina.ru/20231229/1052483805.html
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новости, сша, европа, германия, замороженные активы, россия, украина, антироссийские санкции
Новости, США, Европа, Германия, замороженные активы, Россия, Украина, антироссийские санкции

Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post

05:07 29.12.2023
 
© Фото : Открытые источникиденьги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро
деньги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Открытые источники
Читать в
Администрация президента США Джо Байдена без согласия европейских стран не сможет реализовывать схему использования заблокированных российских активов для помощи Украине. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет колумнист Washington Post Джош Рогин
По его словам, в целесообразности данного шага в первую очередь сомневаются в Германии, а среди европейских стран нет консенсуса по этому вопросу.
"Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро", - пишет Рогин.
Автор ссылается на неназванного чиновника в администрации президента США Джо Байдена, который утверждает, что "без поддержки Европы этот план не сработает".
Рогин отмечает, что без доступа к замороженным активам России, Украина может потерять способность "выжить в качестве функционирующего" государства.
Ранее США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Как сообщала газета Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений этого вопроса.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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