https://ukraina.ru/20231229/1052486737.html

Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post

Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post - 29.12.2023 Украина.ру

Вашингтон не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия Европы – Washington Post

Администрация президента США Джо Байдена без согласия европейских стран не сможет реализовывать схему использования заблокированных российских активов для помощи Украине. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет колумнист Washington Post Джош Рогин

2023-12-29T05:07

2023-12-29T05:07

2023-12-29T05:07

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германия

замороженные активы

россия

украина

антироссийские санкции

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По его словам, в целесообразности данного шага в первую очередь сомневаются в Германии, а среди европейских стран нет консенсуса по этому вопросу."Только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии. В Европе, особенно в Берлине, существует сопротивление по поводу того, оправдан ли этот шаг с точки зрения международного права и может ли он подорвать доверие к евро", - пишет Рогин.Автор ссылается на неназванного чиновника в администрации президента США Джо Байдена, который утверждает, что "без поддержки Европы этот план не сработает".Рогин отмечает, что без доступа к замороженным активам России, Украина может потерять способность "выжить в качестве функционирующего" государства.Ранее США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Как сообщала газета Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений этого вопроса.

https://ukraina.ru/20231229/1052483805.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, европа, германия, замороженные активы, россия, украина, антироссийские санкции