Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда - 29.12.2023 Украина.ру
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Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда - 29.12.2023 Украина.ру
Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
В четверг, 28 декабря, представитель пресс-службы министерства финансов Германии Ноджинан Ниминде-Дундаденгар сообщил, что в ФРГ заблокировали российские активы на сумму более четырех миллиардов евро
2023-12-29T00:10
2023-12-29T00:10
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украина
германия
активы
замороженные активы
россия
сво
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Так, в Германии заморозили непосредственно деньги, экономические ресурсы отдельных персон, а также средства российского Центробанка. В то же время представитель МИД Германии Кристиан Вагнер напомнил о решении стран G7 заморозить российские государственные активы "в соответствии с правовыми системами государств-участников".Ранее США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Как сообщала газета Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений.
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новости, украина, германия, активы, замороженные активы, россия, сво
Новости, Украина, Германия, активы, замороженные активы, Россия, СВО

Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда

00:10 29.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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В четверг, 28 декабря, представитель пресс-службы министерства финансов Германии Ноджинан Ниминде-Дундаденгар сообщил, что в ФРГ заблокировали российские активы на сумму более четырех миллиардов евро

"В Германии в связи с российской захватнической войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро", – цитирует представителя ФРГ издание "Укринформ".

Так, в Германии заморозили непосредственно деньги, экономические ресурсы отдельных персон, а также средства российского Центробанка.
В то же время представитель МИД Германии Кристиан Вагнер напомнил о решении стран G7 заморозить российские государственные активы "в соответствии с правовыми системами государств-участников".
Ранее США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Как сообщала газета Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря, 13:30
Экономика Германии тяжело больна. Этим крайне озабочены в ПольшеПольские аналитики бьют тревогу. По их мнению, немецкая экономика страдает от четырех тяжёлых болезней, и экономическая модель ФРГ исчерпывает себя. А ведь в Германию идёт почти 28% польского экспорта
 
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