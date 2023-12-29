https://ukraina.ru/20231229/1052483805.html
Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда - 29.12.2023 Украина.ру
Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
В четверг, 28 декабря, представитель пресс-службы министерства финансов Германии Ноджинан Ниминде-Дундаденгар сообщил, что в ФРГ заблокировали российские активы на сумму более четырех миллиардов евро
2023-12-29T00:10
2023-12-29T00:10
2023-12-29T00:10
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Так, в Германии заморозили непосредственно деньги, экономические ресурсы отдельных персон, а также средства российского Центробанка. В то же время представитель МИД Германии Кристиан Вагнер напомнил о решении стран G7 заморозить российские государственные активы "в соответствии с правовыми системами государств-участников".Ранее США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Как сообщала газета Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, германия, активы, замороженные активы, россия, сво
Новости, Украина, Германия, активы, замороженные активы, Россия, СВО
Германия заблокировала российские активы на €4 миллиарда
В четверг, 28 декабря, представитель пресс-службы министерства финансов Германии Ноджинан Ниминде-Дундаденгар сообщил, что в ФРГ заблокировали российские активы на сумму более четырех миллиардов евро
"В Германии в связи с российской захватнической войной против Украины по состоянию на начало декабря санкционировано активов на около 4,1 млрд евро", – цитирует представителя ФРГ издание "Укринформ".
Так, в Германии заморозили непосредственно деньги, экономические ресурсы отдельных персон, а также средства российского Центробанка.
В то же время представитель МИД Германии Кристиан Вагнер напомнил о решении стран G7 заморозить российские государственные активы "в соответствии с правовыми системами государств-участников".
Ранее США предложили рабочим группам "Группы семи" (G7) изучить пути конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Как сообщала газета Financial Times, Германия, Италия и Франция заявили, что следует тщательно оценить законность конфискации активов РФ до принятия решений. Помимо этого, несколько европейских министров подчеркнули необходимость высокого уровня секретности обсуждений.