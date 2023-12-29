Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
На Угледарском участке в районе поселка Победа российские силы пытались двигаться в первой половине 2023 года. Там расположен крупный укрепрайон ВСУ "Зверинец" и сейчас на этом участке есть продвижение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
На Угледарском участке российские войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки. Это направление существовало параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа, рассказал эксперт.
Теперь наступать там будет намного легче, на этом участке уже есть продвижение. И темпы этого продвижения я оцениваю вполне оптимистично, добавил обозреватель.
"В направлении Победы мы уже пытались двигаться в первой половине 2023 года. Но эти попытки не увенчались успехом. Плюс нам мешает крупный укрепрайон ВСУ "Зверинец" (непонятно, взят он или нет). Сейчас мы продвигаемся туда снова", - отметил Угольный.
До Курахово российским войскам идти не надо. Достаточно взять под контроль трассу Марьинка — Угледар и выйти с севера к терриконам шахты Южнодонбасская. Если получится выйти к ним с севера, то трасса на Курахово будет под огневым контролем армии РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
27 декабря, 05:29Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авраловДля меня итоги 2023 года — это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ. Ну и, конечно же, количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук