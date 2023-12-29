Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы - 29.12.2023 Украина.ру
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Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы
Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы - 29.12.2023 Украина.ру
Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы
На Угледарском участке в районе поселка Победа российские силы пытались двигаться в первой половине 2023 года. Там расположен крупный укрепрайон ВСУ "Зверинец" и сейчас на этом участке есть продвижение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-12-29T06:00
2023-12-29T06:00
новости
угледар
днр
донецкое направление
укрепления
логистика
марьинка
трасса
вс рф
наступление
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На Угледарском участке российские войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки. Это направление существовало параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа, рассказал эксперт.Теперь наступать там будет намного легче, на этом участке уже есть продвижение. И темпы этого продвижения я оцениваю вполне оптимистично, добавил обозреватель.До Курахово российским войскам идти не надо. Достаточно взять под контроль трассу Марьинка — Угледар и выйти с севера к терриконам шахты Южнодонбасская. Если получится выйти к ним с севера, то трасса на Курахово будет под огневым контролем армии РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052409069.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, угледар, днр, донецкое направление, укрепления, логистика, марьинка, трасса, вс рф, наступление, всу, дороги
Новости, Угледар, ДНР, Донецкое направление, укрепления, логистика, Марьинка, трасса, ВС РФ, наступление, ВСУ, дороги

Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы

06:00 29.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Угледарском участке в районе поселка Победа российские силы пытались двигаться в первой половине 2023 года. Там расположен крупный укрепрайон ВСУ "Зверинец" и сейчас на этом участке есть продвижение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
На Угледарском участке российские войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки. Это направление существовало параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа, рассказал эксперт.
Теперь наступать там будет намного легче, на этом участке уже есть продвижение. И темпы этого продвижения я оцениваю вполне оптимистично, добавил обозреватель.
"В направлении Победы мы уже пытались двигаться в первой половине 2023 года. Но эти попытки не увенчались успехом. Плюс нам мешает крупный укрепрайон ВСУ "Зверинец" (непонятно, взят он или нет). Сейчас мы продвигаемся туда снова", - отметил Угольный.
До Курахово российским войскам идти не надо. Достаточно взять под контроль трассу Марьинка — Угледар и выйти с севера к терриконам шахты Южнодонбасская. Если получится выйти к ним с севера, то трасса на Курахово будет под огневым контролем армии РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Полищук интервью
27 декабря, 05:29
Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авраловДля меня итоги 2023 года — это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ. Ну и, конечно же, количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы
05:50"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки
05:49Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО
05:48Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной арене
05:40"Нам тяжело закрепиться": эксперт о том, что происходит в Авдеевке и зачем ВСУ ставят камеры на Коксохиме
05:31"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины
05:29Алексей Фененко: Даже если Россия не проиграет "мир" ВСУ, это не спасет от "Тридцатилетней войны" с США
05:20"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять Красногоровку
05:17Предновогоднее. Кошка СВОшка и война компьютерных технологий
05:14Право на веру. В пресс-центре "Россия сегодня" презентовали книгу о преследовании православных на Украине
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05:00Военный эксперт объяснил, что будет, если Украина перестанет перебрасывать в Крынки элитный спецназ ВСУ
04:40Украинские телеграм-каналы сообщают о массовом взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95
04:40"Эту победу нельзя замалчивать": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не удалось удержать Марьинку
04:36Без права на жизнь. Украинские эксперты гадают, зачем украинцев "загоняют в угол как собак"
04:23Марьинско-авдеевский прорыв и украинские коммуникации
04:22В Хмельницкой области прогремели взрывы, на всём западе Украины воздушная тревога
04:20Военный обозреватель о том, как и чем ВСУ будут удерживать Курахово, чтобы не рухнул фронт под Угледаром
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04:07Германия не считает нужным посвящать Россию в детали расследования по "Северным потокам" – посол
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