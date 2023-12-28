Госдолг Украины побил очередной рекорд - 28.12.2023 Украина.ру
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Госдолг Украины побил очередной рекорд
Госдолг Украины побил очередной рекорд - 28.12.2023 Украина.ру
Госдолг Украины побил очередной рекорд
Государственный долг Украины увеличился за один месяц на $4,45 млрд и достиг нового исторического рекорда - 140,8 млрд. Об этом сообщил глава налогового... Украина.ру, 28.12.2023
2023-12-28T16:13
2023-12-28T16:13
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Государственный долг Украины увеличился за один месяц на $4,45 млрд и достиг нового исторического рекорда - 140,8 млрд. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. "По данным министерства финансов, по состоянию на 30 ноября, государственный и гарантированный государством долг достиг 5,1 трлн грн или 140,8 миллиардов долларов в валютном эквиваленте", - сообщил Гетманцев. В октябре 2023 года госдолг Украины составил $136,35 млрд. Сумма увеличилась за месяц на $2,72 млрд. Тогда в украинском Минфине прогнозировали рост госдолга в декабре до 5 трлн гривен. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 трлн грн ($34,4 млрд). Огромную дыру нынешнее руководство страны планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи. Также запланировано осуществлять и внутренние заимствования.В конце декабря 2023 года украинским властям разрешили не погашать госдолг до марта 2027 года. Это стало возможным благодаря Меморандуму "О взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба". Документ был подписан 14 сентября 2022 года. Отмечается, что подписантами документа выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
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Новости, Украина, госдолг

Госдолг Украины побил очередной рекорд

16:13 28.12.2023
 
© president.gov.uaЗеленский США Всемирный банк
Зеленский США Всемирный банк
© president.gov.ua
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Государственный долг Украины увеличился за один месяц на $4,45 млрд и достиг нового исторического рекорда - 140,8 млрд. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
"По данным министерства финансов, по состоянию на 30 ноября, государственный и гарантированный государством долг достиг 5,1 трлн грн или 140,8 миллиардов долларов в валютном эквиваленте", - сообщил Гетманцев.
В октябре 2023 года госдолг Украины составил $136,35 млрд. Сумма увеличилась за месяц на $2,72 млрд. Тогда в украинском Минфине прогнозировали рост госдолга в декабре до 5 трлн гривен.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 трлн грн ($34,4 млрд). Огромную дыру нынешнее руководство страны планирует покрыть за счёт внешних долгов и другой внешней помощи. Также запланировано осуществлять и внутренние заимствования.
В конце декабря 2023 года украинским властям разрешили не погашать госдолг до марта 2027 года. Это стало возможным благодаря Меморандуму "О взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба". Документ был подписан 14 сентября 2022 года.
Отмечается, что подписантами документа выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
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