https://ukraina.ru/20231228/1052470377.html

"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе

"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе - 28.12.2023 Украина.ру

"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 декабря заявил, что Европа не умеет воевать, передает издание "Киев Индепендент"

2023-12-28T14:26

2023-12-28T14:26

2023-12-28T14:26

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Политик прокомментировал проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Европейским Союзом и неспособность ЕС адаптироваться к "полномасштабной войне".По его словам, Европа "с энтузиазмом" пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль.В последнее время СМИ обращают внимание на усталость Запада от украинского конфликта. Предполагается, что западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу.

https://ukraina.ru/20231226/1052408790.html

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2023

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новости, дмитрий кулеба, украина, зарубежье, европа