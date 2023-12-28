"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе - 28.12.2023 Украина.ру
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"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе
"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе - 28.12.2023 Украина.ру
"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 декабря заявил, что Европа не умеет воевать, передает издание "Киев Индепендент"
2023-12-28T14:26
2023-12-28T14:26
новости
дмитрий кулеба
украина
зарубежье
европа
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Политик прокомментировал проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Европейским Союзом и неспособность ЕС адаптироваться к "полномасштабной войне".По его словам, Европа "с энтузиазмом" пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль.В последнее время СМИ обращают внимание на усталость Запада от украинского конфликта. Предполагается, что западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу.
https://ukraina.ru/20231226/1052408790.html
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новости, дмитрий кулеба, украина, зарубежье, европа
Новости, Дмитрий Кулеба, Украина, Зарубежье, Европа

"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе

14:26 28.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 декабря заявил, что Европа не умеет воевать, передает издание "Киев Индепендент"
Политик прокомментировал проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Европейским Союзом и неспособность ЕС адаптироваться к "полномасштабной войне".
"Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область", - объяснил Кулеба.
По его словам, Европа "с энтузиазмом" пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль.
В последнее время СМИ обращают внимание на усталость Запада от украинского конфликта. Предполагается, что западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу.
Дмитрий Кулеба
26 декабря, 14:32
Венгрия не помешает Киеву получить деньги от ЕС — КулебаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 декабря в эфире украинского телемарафона выразил уверенность в том, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето Венгрии
 
НовостиДмитрий КулебаУкраинаЗарубежьеЕвропа
 
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Заголовок открываемого материала
14:43Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 над Краматорском - МО РФ
14:26"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе
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