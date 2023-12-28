"Не умеет воевать": Кулеба рассказал, как Украина "помогает" Европе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 декабря заявил, что Европа не умеет воевать, передает издание "Киев Индепендент"
Политик прокомментировал проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники Европейским Союзом и неспособность ЕС адаптироваться к "полномасштабной войне".
"Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область", - объяснил Кулеба.
По его словам, Европа "с энтузиазмом" пытается исправить этот недостаток, а Украина играет в этом ключевую роль.
В последнее время СМИ обращают внимание на усталость Запада от украинского конфликта. Предполагается, что западные страны будут подталкивать Украину к переговорам и компромиссу.