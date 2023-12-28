В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв

Александр Казаков: ВСУ пытаются сорвать десант в Одессу, но Россия заставит их снять "вратаря" и сдаться В 1943 году немецкие генералы знали, что война проиграна. Они могли капитулировать тогда, и Красная Армия не пошла бы в Европу. Но Гитлер принял решение воевать до последнего немца, отправляя на фронт подростков и стариков. Та же самая дилемма стоит перед киевским режимом