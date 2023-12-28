В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв - 28.12.2023 Украина.ру
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В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв - 28.12.2023 Украина.ру
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел на территории временно подконтрольного Киеву города Херсона. Об этом украинское издание "Зеркало недели" в ночь на 28 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-28T03:04
2023-12-28T03:04
новости
херсон
взрыв
сво
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"Херсон, местные паблики сообщают о мощном взрыве", - говорится в сообщении.Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, херсон, взрыв, сво
Новости, Херсон, взрыв, СВО

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв

03:04 28.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Мощный взрыв прогремел на территории временно подконтрольного Киеву города Херсона. Об этом украинское издание "Зеркало недели" в ночь на 28 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Херсон, местные паблики сообщают о мощном взрыве", - говорится в сообщении.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Александр Казаков интервью
Вчера, 17:27
Александр Казаков: ВСУ пытаются сорвать десант в Одессу, но Россия заставит их снять "вратаря" и сдатьсяВ 1943 году немецкие генералы знали, что война проиграна. Они могли капитулировать тогда, и Красная Армия не пошла бы в Европу. Но Гитлер принял решение воевать до последнего немца, отправляя на фронт подростков и стариков. Та же самая дилемма стоит перед киевским режимом
 
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03:34В украинском Кривом Роге гремят взрывы – местные СМИ
03:17В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
03:04В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв
02:47Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено – Инфоцентр
02:38Киевские каратели за сутки 54 раза обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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