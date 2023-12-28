В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Мощный взрыв прогремел на территории временно подконтрольного Киеву города Херсона. Об этом украинское издание "Зеркало недели" в ночь на 28 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Херсон, местные паблики сообщают о мощном взрыве", - говорится в сообщении.
Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась.
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