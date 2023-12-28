https://ukraina.ru/20231228/1052442479.html

Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО

Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО - 28.12.2023 Украина.ру

Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО

Если военный конфликт на Украине завершится к лету 2024 года, то ситуация с туристическим сезоном в Крыму будет выглядеть более благоприятной. Если спецоперация продолжится, то крымчане будут искать новые решения в сложившейся ситуации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

2023-12-28T05:00

2023-12-28T05:00

2023-12-28T05:00

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сво

спецоперация

новый год

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К сожалению, в 2024 году боевые действия могут существенно сказаться на туристическом сезоне, поскольку у людей сработает инерция поведения, рассказал политолог.Если в этом году жители России отказались от поездки в Крым из-за безопасности, то в следующем году они могут поступить точно так же: если люди уже приняли такое решение один раз, то могут принять его повторно, добавил эксперт.В Крыму носится в воздухе праздничное настроение. Люди уже мысленно отмечают Новый год. Прогноз обещает дожди, но крымчане привыкли к такой погоде, их это успокаивает. Это значит, что все в порядке, все по-прежнему, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html

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новости, россия, крым, владимир джаралла, туризм, отдых, безопасность, сво, спецоперация, новый год, погода, крымчане