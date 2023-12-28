https://ukraina.ru/20231228/1052442479.html
Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО - 28.12.2023 Украина.ру
Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
Если военный конфликт на Украине завершится к лету 2024 года, то ситуация с туристическим сезоном в Крыму будет выглядеть более благоприятной. Если спецоперация продолжится, то крымчане будут искать новые решения в сложившейся ситуации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-12-28T05:00
2023-12-28T05:00
2023-12-28T05:00
новости
россия
крым
владимир джаралла
туризм
отдых
безопасность
сво
спецоперация
новый год
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К сожалению, в 2024 году боевые действия могут существенно сказаться на туристическом сезоне, поскольку у людей сработает инерция поведения, рассказал политолог.Если в этом году жители России отказались от поездки в Крым из-за безопасности, то в следующем году они могут поступить точно так же: если люди уже приняли такое решение один раз, то могут принять его повторно, добавил эксперт.В Крыму носится в воздухе праздничное настроение. Люди уже мысленно отмечают Новый год. Прогноз обещает дожди, но крымчане привыкли к такой погоде, их это успокаивает. Это значит, что все в порядке, все по-прежнему, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, владимир джаралла, туризм, отдых, безопасность, сво, спецоперация, новый год, погода, крымчане
Новости, Россия, Крым, Владимир Джаралла, туризм, отдых, безопасность, СВО, Спецоперация, Новый год, погода, крымчане
Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
Если военный конфликт на Украине завершится к лету 2024 года, то ситуация с туристическим сезоном в Крыму будет выглядеть более благоприятной. Если спецоперация продолжится, то крымчане будут искать новые решения в сложившейся ситуации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
К сожалению, в 2024 году боевые действия могут существенно сказаться на туристическом сезоне, поскольку у людей сработает инерция поведения, рассказал политолог.
Если в этом году жители России отказались от поездки в Крым из-за безопасности, то в следующем году они могут поступить точно так же: если люди уже приняли такое решение один раз, то могут принять его повторно, добавил эксперт.
"Конечно, все будет зависеть от хода СВО. Если конфликт завершится к лету 2024 года, то ситуация будет выглядеть более благоприятной. Если он будет продолжаться, то это заставит туристический сектор Крыма искать новые решения выживать в такой ситуации", - отметил Джаралла.
В Крыму носится в воздухе праздничное настроение. Люди уже мысленно отмечают Новый год. Прогноз обещает дожди, но крымчане привыкли к такой погоде, их это успокаивает. Это значит, что все в порядке, все по-прежнему, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь