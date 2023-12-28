Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО - 28.12.2023 Украина.ру
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Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО - 28.12.2023 Украина.ру
Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО
Если военный конфликт на Украине завершится к лету 2024 года, то ситуация с туристическим сезоном в Крыму будет выглядеть более благоприятной. Если спецоперация продолжится, то крымчане будут искать новые решения в сложившейся ситуации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-12-28T05:00
2023-12-28T05:00
новости
россия
крым
владимир джаралла
туризм
отдых
безопасность
сво
спецоперация
новый год
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К сожалению, в 2024 году боевые действия могут существенно сказаться на туристическом сезоне, поскольку у людей сработает инерция поведения, рассказал политолог.Если в этом году жители России отказались от поездки в Крым из-за безопасности, то в следующем году они могут поступить точно так же: если люди уже приняли такое решение один раз, то могут принять его повторно, добавил эксперт.В Крыму носится в воздухе праздничное настроение. Люди уже мысленно отмечают Новый год. Прогноз обещает дожди, но крымчане привыкли к такой погоде, их это успокаивает. Это значит, что все в порядке, все по-прежнему, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, крым, владимир джаралла, туризм, отдых, безопасность, сво, спецоперация, новый год, погода, крымчане
Новости, Россия, Крым, Владимир Джаралла, туризм, отдых, безопасность, СВО, Спецоперация, Новый год, погода, крымчане

Политолог из Крыма о том, как сложится туристический сезон на полуострове, если к лету закончится СВО

05:00 28.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Если военный конфликт на Украине завершится к лету 2024 года, то ситуация с туристическим сезоном в Крыму будет выглядеть более благоприятной. Если спецоперация продолжится, то крымчане будут искать новые решения в сложившейся ситуации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
К сожалению, в 2024 году боевые действия могут существенно сказаться на туристическом сезоне, поскольку у людей сработает инерция поведения, рассказал политолог.
Если в этом году жители России отказались от поездки в Крым из-за безопасности, то в следующем году они могут поступить точно так же: если люди уже приняли такое решение один раз, то могут принять его повторно, добавил эксперт.
"Конечно, все будет зависеть от хода СВО. Если конфликт завершится к лету 2024 года, то ситуация будет выглядеть более благоприятной. Если он будет продолжаться, то это заставит туристический сектор Крыма искать новые решения выживать в такой ситуации", - отметил Джаралла.
В Крыму носится в воздухе праздничное настроение. Люди уже мысленно отмечают Новый год. Прогноз обещает дожди, но крымчане привыкли к такой погоде, их это успокаивает. Это значит, что все в порядке, все по-прежнему, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
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