"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция Киева
Украина - это искусственное образование, созданное советской властью, которую как ни странно очень ненавидит украинское руководство. С этим проектом давно пора заканчивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
После распада Советского Союза в 1991 году, мир перестал балансировать между двумя системами — коммунистической и капиталистической — и превратился в однополярный, в котором всем пытались заправлять США, рассказал депутат.
Германия и Франция не собирались придерживаться Минских соглашений, хотя выступили гарантами их исполнения. Договоренности использовали лишь для того, чтобы перегруппировать и переоснастить ВСУ, добавил политик.
"Единственные документы, которые стоит с ними подписывать — акт о капитуляции [Киева]. Прижатые к стенке, наши оппоненты становятся гораздо более сговорчивыми — так было и в 1814-м в Париже, и в 1945-м в Берлине. Так будет и в ближайшее время в Киеве", - отметил Журавлев.
С этим проектом давно уже пора заканчивать, чтобы самого понятия "Украина" больше не существовало. Это искусственное образование, созданное советской властью, которую как ни странно очень ненавидит украинское руководство, резюмировал собеседник Украина.ру.
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