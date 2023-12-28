https://ukraina.ru/20231228/1052383110.html

"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция Киева

"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция Киева - 28.12.2023 Украина.ру

"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция Киева

Украина - это искусственное образование, созданное советской властью, которую как ни странно очень ненавидит украинское руководство. С этим проектом давно пора заканчивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-12-28T05:50

2023-12-28T05:50

2023-12-28T05:50

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После распада Советского Союза в 1991 году, мир перестал балансировать между двумя системами — коммунистической и капиталистической — и превратился в однополярный, в котором всем пытались заправлять США, рассказал депутат.Германия и Франция не собирались придерживаться Минских соглашений, хотя выступили гарантами их исполнения. Договоренности использовали лишь для того, чтобы перегруппировать и переоснастить ВСУ, добавил политик.С этим проектом давно уже пора заканчивать, чтобы самого понятия "Украина" больше не существовало. Это искусственное образование, созданное советской властью, которую как ни странно очень ненавидит украинское руководство, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052346231.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ссср, минские соглашения, проект, сша, капитуляция, германия, франция