Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров - 27.12.2023 Украина.ру
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Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров
Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров - 27.12.2023 Украина.ру
Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров
В прошлом году под видом волонтёров Украину покинули бывшие депутаты Верховной Рады, ранее представлявшие "Партию регионов" и "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщили журналисты украинского антикоррупционного центра NGL.media, ссылаясь на собственное расследование
2023-12-27T18:23
2023-12-27T18:23
украина
верховная рада
мобилизация
сво
депутат
экс-депутат
пересечение границы
коррупция
волонтеры
спецоперация
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Речь идёт о Сергее Кацубе, Александре Третьякове и Александре Заце. Так, уехать 44-летнему экс-нардепу Кацубе удалось благодаря тому, что министерство развития общин, территорий и инфраструктуры внесло его персональные данные в систему "путь" как водителя-перевозчика гуманитарных грузов, уточняют журналисты. Третьяков покинул Украину в 19 апреля 2022 года. В ответ на запрос СМИ, Укртрансбезопасность сообщила, что в систему "путь" его внесла Львовская областная военная администрация. Александр Зац 27 июня сбежал из страны через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и больше не возвращался. При этом "волонтёр" не особо отличился своей деятельностью. Сбежавшие нардепы уклоняются от общения с прессой на тему их выезда из страны. Ранее сообщалось, что на Украине готовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно выехали из страны во время российской Спецоперации.
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украина, верховная рада, мобилизация, сво, депутат, экс-депутат, пересечение границы, коррупция, волонтеры, спецоперация
Украина, Верховная Рада, мобилизация, СВО, депутат, экс-депутат, пересечение границы, коррупция, волонтеры, Спецоперация

Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров

18:23 27.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Читать в
В прошлом году под видом волонтёров Украину покинули бывшие депутаты Верховной Рады, ранее представлявшие "Партию регионов" и "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщили журналисты украинского антикоррупционного центра NGL.media, ссылаясь на собственное расследование
Речь идёт о Сергее Кацубе, Александре Третьякове и Александре Заце.

"Всех их объединяет то, что они смогли пересечь границу по системе "путь" под видом волонтёров, которые едут за гуманитарной помощью. Но способы получить необходимые для выезда документы у каждого были разными – кто-то банально купил поддельные, а кое-кто обманул реальных волонтёров", – говорится в расследовании центра.

Так, уехать 44-летнему экс-нардепу Кацубе удалось благодаря тому, что министерство развития общин, территорий и инфраструктуры внесло его персональные данные в систему "путь" как водителя-перевозчика гуманитарных грузов, уточняют журналисты.
Третьяков покинул Украину в 19 апреля 2022 года. В ответ на запрос СМИ, Укртрансбезопасность сообщила, что в систему "путь" его внесла Львовская областная военная администрация.
Александр Зац 27 июня сбежал из страны через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и больше не возвращался. При этом "волонтёр" не особо отличился своей деятельностью.
"У бывшего нардепа, а ныне председателя Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ) нашлись более важные дела, чем доставка гуманитарки. Уже 20 августа он участвовал в конгрессе Европейского союза настольного тенниса, который в том году проходил в немецком Мюнхене", – добавляет источник.
Сбежавшие нардепы уклоняются от общения с прессой на тему их выезда из страны.
Ранее сообщалось, что на Украине готовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно выехали из страны во время российской Спецоперации.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
25 мая, 14:54
Всех наказать. Что ждёт украинских мужчин, нелегально выехавших из страныНа Украине готовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно выехали из страны во время войны. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко
 
УкраинаВерховная РадамобилизацияСВОдепутатэкс-депутатпересечение границыкоррупцияволонтерыСпецоперация
 
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