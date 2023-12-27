https://ukraina.ru/20231227/1052448665.html

Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров

Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров - 27.12.2023 Украина.ру

Трое бывших депутатов бежали с Украины под видом волонтёров

В прошлом году под видом волонтёров Украину покинули бывшие депутаты Верховной Рады, ранее представлявшие "Партию регионов" и "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщили журналисты украинского антикоррупционного центра NGL.media, ссылаясь на собственное расследование

2023-12-27T18:23

2023-12-27T18:23

2023-12-27T18:23

украина

верховная рада

мобилизация

сво

депутат

экс-депутат

пересечение границы

коррупция

волонтеры

спецоперация

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Речь идёт о Сергее Кацубе, Александре Третьякове и Александре Заце. Так, уехать 44-летнему экс-нардепу Кацубе удалось благодаря тому, что министерство развития общин, территорий и инфраструктуры внесло его персональные данные в систему "путь" как водителя-перевозчика гуманитарных грузов, уточняют журналисты. Третьяков покинул Украину в 19 апреля 2022 года. В ответ на запрос СМИ, Укртрансбезопасность сообщила, что в систему "путь" его внесла Львовская областная военная администрация. Александр Зац 27 июня сбежал из страны через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и больше не возвращался. При этом "волонтёр" не особо отличился своей деятельностью. Сбежавшие нардепы уклоняются от общения с прессой на тему их выезда из страны. Ранее сообщалось, что на Украине готовят законопроект о наказании мужчин, которые незаконно выехали из страны во время российской Спецоперации.

https://ukraina.ru/20230525/1046563250.html

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украина, верховная рада, мобилизация, сво, депутат, экс-депутат, пересечение границы, коррупция, волонтеры, спецоперация