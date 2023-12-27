Тимошенко потребовала от Зеленского "план Б" по выводу Украины из "трагического положения"
"Проявите свое лидерство", обратилась к президенту руководитель политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского предоставить украинцам "план Б" по выходу из нынешнего "сложного, достаточно трагического положения". Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны".
"Я хочу обратиться к президенту и попросить его. Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится", – заявила Тимошенко.
Что именно подразумевала Тимошенко под "планом Б", не уточняется. Известно, что нынешняя официальная позиция Зеленского ("план А") заключается в войне "до выхода на границы 1991 года" и отказа до этого момента от любых переговоров с Россией о прекращении огня.
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