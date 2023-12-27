Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times
Официальные представители ЕС готовят запасной план оказания финансовой помощи Украине вместо заблокированного. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники
Власти ЕС планируют предоставить Киеву 20 миллиардов евро "под процент".
"Эта схема предполагает предоставление государствами-членами гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 млрд евро на рынках капитала", - говорится в материале.
Этот вариант поддержки не требовал бы гарантий от всех 27 государств-членов ЕС, при условии, что основными участниками будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку для этого не потребовалась бы единогласная поддержка.
В публикации отмечается, что существует еще один запасной план финансирования Украины: предоставление Евросоюзом дешевых кредитов на 18 миллиардов евро. Но для его реализации потребуется решение большинства стран.
В декабре на саммите лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что заблокировал выделение средств на эти цели.
15 декабря, 06:02Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро – ОрбанВенгрия вновь заблокировала выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан 15 декабря сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter)