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Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times

Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times - 27.12.2023 Украина.ру

Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times

Официальные представители ЕС готовят запасной план оказания финансовой помощи Украине вместо заблокированного. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники

2023-12-27T14:35

2023-12-27T14:35

2023-12-27T14:35

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Власти ЕС планируют предоставить Киеву 20 миллиардов евро "под процент".Этот вариант поддержки не требовал бы гарантий от всех 27 государств-членов ЕС, при условии, что основными участниками будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку для этого не потребовалась бы единогласная поддержка.В публикации отмечается, что существует еще один запасной план финансирования Украины: предоставление Евросоюзом дешевых кредитов на 18 миллиардов евро. Но для его реализации потребуется решение большинства стран.В декабре на саммите лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что заблокировал выделение средств на эти цели.

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новости, ес, помощь, украина, зарубежье, долги