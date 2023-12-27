Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times - 27.12.2023 Украина.ру
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Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times
Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times - 27.12.2023 Украина.ру
Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times
Официальные представители ЕС готовят запасной план оказания финансовой помощи Украине вместо заблокированного. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники
2023-12-27T14:35
2023-12-27T14:35
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Власти ЕС планируют предоставить Киеву 20 миллиардов евро "под процент".Этот вариант поддержки не требовал бы гарантий от всех 27 государств-членов ЕС, при условии, что основными участниками будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку для этого не потребовалась бы единогласная поддержка.В публикации отмечается, что существует еще один запасной план финансирования Украины: предоставление Евросоюзом дешевых кредитов на 18 миллиардов евро. Но для его реализации потребуется решение большинства стран.В декабре на саммите лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что заблокировал выделение средств на эти цели.
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новости, ес, помощь, украина, зарубежье, долги
Новости, ЕС, помощь, Украина, Зарубежье, долги

Евросоюз готовит "план Б" по финансированию Киева - Financial Times

14:35 27.12.2023
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
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Официальные представители ЕС готовят запасной план оказания финансовой помощи Украине вместо заблокированного. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники
Власти ЕС планируют предоставить Киеву 20 миллиардов евро "под процент".

"Эта схема предполагает предоставление государствами-членами гарантий бюджету ЕС, что позволит Еврокомиссии занять до 20 млрд евро на рынках капитала", - говорится в материале.

Этот вариант поддержки не требовал бы гарантий от всех 27 государств-членов ЕС, при условии, что основными участниками будут страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии, поскольку для этого не потребовалась бы единогласная поддержка.
В публикации отмечается, что существует еще один запасной план финансирования Украины: предоставление Евросоюзом дешевых кредитов на 18 миллиардов евро. Но для его реализации потребуется решение большинства стран.
В декабре на саммите лидеры стран ЕС не смогли добиться консенсуса по теме дальнейшей финансовой помощи Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что заблокировал выделение средств на эти цели.
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