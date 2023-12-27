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Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов

Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру

Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов

Создатели новейшего российского танка Т-14 "Армата" ведут работы по повышению его боевой мощи, результат будет уже скоро, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-27T09:18

2023-12-27T09:18

2023-12-27T09:18

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"В будущем "Армата" станет ещё более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят её потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому всё самое неприятное у наших противников впереди", - рассказал Чемезов в интервью агентству.По его словам, сам танк уже давно готов."Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнём следующего поколения. Экипаж максимально защищён, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле", - подчеркнул глава "Ростеха".Чемезов уверен, что уже сейчас "Армата" на голову превосходит ту же "Меркаву". Разрекламированный израильский танк позиционировали, как сверхзащищённый. Фактически же он имеет защиту на уровне тяжёлой БМП, что сейчас видно в Палестине.Ранее сообщалось, что танки "Армата" применялись в зоне СВО для ведения огня по позициям ВСУ, но в прямых боестолкновениях ещё не участвовали.

https://ukraina.ru/20231227/1052427413.html

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новости, россия, впк, ростех, армата, танки, сво