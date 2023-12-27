Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231227/1052429454.html
Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов
Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов - 27.12.2023 Украина.ру
Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов
Создатели новейшего российского танка Т-14 "Армата" ведут работы по повышению его боевой мощи, результат будет уже скоро, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-27T09:18
2023-12-27T09:18
новости
россия
впк
ростех
армата
танки
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/96/1027799604_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_8ff93ea2d07a99de359c4eb1186dd345.jpg.webp
"В будущем "Армата" станет ещё более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят её потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому всё самое неприятное у наших противников впереди", - рассказал Чемезов в интервью агентству.По его словам, сам танк уже давно готов."Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнём следующего поколения. Экипаж максимально защищён, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле", - подчеркнул глава "Ростеха".Чемезов уверен, что уже сейчас "Армата" на голову превосходит ту же "Меркаву". Разрекламированный израильский танк позиционировали, как сверхзащищённый. Фактически же он имеет защиту на уровне тяжёлой БМП, что сейчас видно в Палестине.Ранее сообщалось, что танки "Армата" применялись в зоне СВО для ведения огня по позициям ВСУ, но в прямых боестолкновениях ещё не участвовали.
https://ukraina.ru/20231227/1052427413.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/96/1027799604_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a166c243068f05a3423a3951d68dff39.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, впк, ростех, армата, танки, сво
Новости, Россия, ВПК, Ростех, Армата, танки, СВО

Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов

09:18 27.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкТренировка к Параду Победы
Тренировка к Параду Победы - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Создатели новейшего российского танка Т-14 "Армата" ведут работы по повышению его боевой мощи, результат будет уже скоро, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
"В будущем "Армата" станет ещё более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят её потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро. Поэтому всё самое неприятное у наших противников впереди", - рассказал Чемезов в интервью агентству.
По его словам, сам танк уже давно готов.
"Машина прекрасная, насыщена новейшими электронными системами, имеет систему управления огнём следующего поколения. Экипаж максимально защищён, располагается в корпусе в отдельной броневой капсуле", - подчеркнул глава "Ростеха".
Чемезов уверен, что уже сейчас "Армата" на голову превосходит ту же "Меркаву". Разрекламированный израильский танк позиционировали, как сверхзащищённый. Фактически же он имеет защиту на уровне тяжёлой БМП, что сейчас видно в Палестине.
Ранее сообщалось, что танки "Армата" применялись в зоне СВО для ведения огня по позициям ВСУ, но в прямых боестолкновениях ещё не участвовали.
Репетиция парада Победы в Алабино - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
05:51
Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – ЧемезовНовейшая российская гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО, где обеспечит существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
 
НовостиРоссияВПКРостехАрмататанкиСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:23Азаров объяснил, зачем киевским властям нужна мобилизация полумиллиона человек
09:18Боевая мощь танка Т-14 "Армата" скоро значительно возрастёт – Чемезов
09:00Противники проекта о мобилизации, провалы ВСУ, затягивание войны. Главное на Украине на утро 27 декабря
08:46Сапёры ВСУ подорвались в Харьковской области на своих же минах – Марочко
08:27Россия в 10 раз сократила долю поставок нефти и нефтепродуктов в Европу – Новак
08:05Новый УМПК значительно увеличит дальность применения авиабомб – Чемезов
08:00Мелетий (Смотрицкий): 390 лет со дня смерти автора легендарной "Грамматики"
07:40Силы ПВО уничтожили ночью два БПЛА ВСУ в Белгородской и Ростовской областях – МО
07:16ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады
06:42Россия создаёт новый помехозащищённый управляемый снаряд для РСЗО – Чемезов
06:29Расчёты "Акации" уничтожили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
06:02Спектакль о войне и любви "Вальс на 2/4", Одессе в памяти Григория Данцигера и театре на фронте и в тылу
06:00"Потери гигантские": Евгений Ющук раскрыл, как героизм бойцов на линии обороны остановил наступление ВСУ
05:51Новейшая гаубица "Коалиция" скоро появится в зоне СВО – Чемезов
05:50"Система сплошного огня": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "многослойно" выжигают ВСУ у линии Суровикина
05:40"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство
05:32Новый дрон-камикадзе "Суперкам" проходит испытания – Чемезов
05:30Военный эксперт о том, почему армии РФ нужно следить за "Патриотами" ВСУ, чтобы не попасть в авиа-засаду
05:29Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авралов
05:20По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине
Лента новостейМолния