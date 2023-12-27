На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в двух областях юга Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:30 мск 27 декабря
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области
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