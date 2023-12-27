На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу - 27.12.2023 Украина.ру
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На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу - 27.12.2023 Украина.ру
На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в двух областях юга Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:30 мск 27 декабря
2023-12-27T02:38
2023-12-27T02:38
новости
украина
воздушная тревога
бпла
взрыв
сво
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Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.Ранее местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой областиВооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231226/1052416224.html
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новости, украина, воздушная тревога, бпла, взрыв, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, взрыв, СВО

На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу

02:38 27.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА вновь объявлена в двух областях юга Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:30 мск 27 декабря
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о мощных взрывах в Херсоне, в Одессе и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 18:00
Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабряВСУ ударили по Феодосии; на Украине внесен скандальный законопроект о мобилизации; Shamanугрожает нацбезопасности Украины
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаБПЛАвзрывСВО
 
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Заголовок открываемого материала
03:28Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины
03:13"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard
02:38На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
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