Киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 27.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 27.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 51 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-27T02:28
2023-12-27T02:28
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Всего украинскими военными по Горловке (Калининскому, Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 199 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 35 раз. Всего была выпущена 131 единица различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, военные преступления, всу, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, Военные преступления, ВСУ, СВО, СЦКК

Киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:28 27.12.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 51 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Калининскому, Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 199 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксирован 51 факт ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 35 раз. Всего была выпущена 131 единица различных боеприпасов.
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