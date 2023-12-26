https://ukraina.ru/20231226/1052405606.html

Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки

Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки - 26.12.2023 Украина.ру

Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки

Новая виньетка является продолжением серии "Освобождение Донбасса"

2023-12-26T13:08

2023-12-26T13:08

2023-12-26T13:08

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Почта Донбасса выпустила очередную виньетку серии "Освобождение Донбасса". На этот раз она посвящена Марьинке. Памятная виньетка выполнена в заданной геральдической стилистике серии."В центре щита изображены колос, символизирующий богатство земли, и парящая в небе ласточка, олицетворяющая возрождение и обновление. Цветовая формула виньетки: синий, белый, серебро. В геральдике синий оттенок обозначает стремление к победе и справедливость, белый — чистоту, серебряный — благородство. Их комбинация задает правильную и цветовую, и смысловую тональность всей композиции", – рассказали в пресс-службе Почты Донбасса.В понедельник, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.

https://ukraina.ru/20231225/1052387687.html

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