Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки - 26.12.2023 Украина.ру
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Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки
Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки - 26.12.2023 Украина.ру
Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки
Новая виньетка является продолжением серии "Освобождение Донбасса"
2023-12-26T13:08
2023-12-26T13:08
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Почта Донбасса выпустила очередную виньетку серии "Освобождение Донбасса". На этот раз она посвящена Марьинке. Памятная виньетка выполнена в заданной геральдической стилистике серии."В центре щита изображены колос, символизирующий богатство земли, и парящая в небе ласточка, олицетворяющая возрождение и обновление. Цветовая формула виньетки: синий, белый, серебро. В геральдике синий оттенок обозначает стремление к победе и справедливость, белый — чистоту, серебряный — благородство. Их комбинация задает правильную и цветовую, и смысловую тональность всей композиции", – рассказали в пресс-службе Почты Донбасса.В понедельник, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.
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новости, новости украины, новости россии, марьинка, почта, донбасс
Новости, Новости Украины, новости России, Марьинка, почта, Донбасс

Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки

13:08 26.12.2023
 
© t.me/postdonbassПочта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки
Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки
© t.me/postdonbass
Читать в
Новая виньетка является продолжением серии "Освобождение Донбасса"
Почта Донбасса выпустила очередную виньетку серии "Освобождение Донбасса". На этот раз она посвящена Марьинке. Памятная виньетка выполнена в заданной геральдической стилистике серии.
"В центре щита изображены колос, символизирующий богатство земли, и парящая в небе ласточка, олицетворяющая возрождение и обновление. Цветовая формула виньетки: синий, белый, серебро. В геральдике синий оттенок обозначает стремление к победе и справедливость, белый — чистоту, серебряный — благородство. Их комбинация задает правильную и цветовую, и смысловую тональность всей композиции", – рассказали в пресс-службе Почты Донбасса.
В понедельник, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.
Коллегия Минобороны России
Вчера, 18:10
ВС России полностью освободили Марьинку – Шойгу Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу
 
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