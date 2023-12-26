https://ukraina.ru/20231226/1052403667.html

Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше

Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше - 26.12.2023 Украина.ру

Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал возможности стран, которые присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, а также рассказал о феномене устойчивости российской экономики

2023-12-26T11:51

2023-12-26T11:51

2023-12-26T11:51

видео

александр дудчак

экономика

россия

украина

владимир зеленский

европа

германия

безопасность

сво

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00:34 - Гарантии безопасности для Украины: какие и от кого? 03:52 - Пресс-конференция Владимира Зеленского; 06:47 - В каком положении экономика Европы? 08:46 - Феномен устойчивости российской экономики; 11:57 - Жесткая денежно-кредитная политика регулятора.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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