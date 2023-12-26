https://ukraina.ru/20231226/1052403667.html
Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше
Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше - 26.12.2023 Украина.ру
Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал возможности стран, которые присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, а также рассказал о феномене устойчивости российской экономики
2023-12-26T11:51
2023-12-26T11:51
2023-12-26T11:51
видео
александр дудчак
экономика
россия
украина
владимир зеленский
европа
германия
безопасность
сво
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00:34 - Гарантии безопасности для Украины: какие и от кого? 03:52 - Пресс-конференция Владимира Зеленского; 06:47 - В каком положении экономика Европы? 08:46 - Феномен устойчивости российской экономики; 11:57 - Жесткая денежно-кредитная политика регулятора.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр дудчак, экономика, россия, украина, владимир зеленский, европа, германия, безопасность, сво, санкции, инфляция, вмф, сша, деньги, видео
Видео, Александр Дудчак, экономика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Германия, безопасность, СВО, санкции, инфляция, ВМФ, США, деньги
Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал возможности стран, которые присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, а также рассказал о феномене устойчивости российской экономики
00:34
- Гарантии безопасности для Украины: какие и от кого? 03:52
- Пресс-конференция Владимира Зеленского; 06:47
- В каком положении экономика Европы? 08:46
- Феномен устойчивости российской экономики; 11:57
- Жесткая денежно-кредитная политика регулятора.