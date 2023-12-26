Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше - 26.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231226/1052403667.html
Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше
Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше - 26.12.2023 Украина.ру
Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал возможности стран, которые присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, а также рассказал о феномене устойчивости российской экономики
2023-12-26T11:51
2023-12-26T11:51
видео
александр дудчак
экономика
россия
украина
владимир зеленский
европа
германия
безопасность
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1a/1052403540_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12297c2ac12a268b7c6465c9488553cc.jpg
00:34 - Гарантии безопасности для Украины: какие и от кого? 03:52 - Пресс-конференция Владимира Зеленского; 06:47 - В каком положении экономика Европы? 08:46 - Феномен устойчивости российской экономики; 11:57 - Жесткая денежно-кредитная политика регулятора.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1a/1052403540_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9095261572b5598c790ce7ee82cd7dc8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр дудчак, экономика, россия, украина, владимир зеленский, европа, германия, безопасность, сво, санкции, инфляция, вмф, сша, деньги, видео
Видео, Александр Дудчак, экономика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Германия, безопасность, СВО, санкции, инфляция, ВМФ, США, деньги

Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше

11:51 26.12.2023
 
Читать в
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру проанализировал возможности стран, которые присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины, а также рассказал о феномене устойчивости российской экономики
00:34 - Гарантии безопасности для Украины: какие и от кого?
03:52 - Пресс-конференция Владимира Зеленского;
06:47 - В каком положении экономика Европы?
08:46 - Феномен устойчивости российской экономики;
11:57 - Жесткая денежно-кредитная политика регулятора.
 
ВидеоАлександр ДудчакэкономикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропаГерманиябезопасностьСВОсанкцииинфляцияВМФСШАденьги
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше
11:37Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова
11:30Германия отдала всё оружие Киеву и продержится в бою лишь несколько часов – Focus
10:51МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева
10:42Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин
10:22Невозвращенцы – новый класс украинцев
10:07В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов
09:56Хроника энергетической войны: последние события
09:48Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ
09:47Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии
09:342023-й, Украина: они уже потеряли, мы ещё не приобрели
09:26При обстреле Донецка артиллерией ВСУ пострадала женщина – мэр
09:19Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области
09:08Запрет на вывоз из России патронов и гильз продлили до конца 2025 года
09:00Украина как место эксперимента
09:00Подземные военные производства, взрывы, проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 26 декабря
08:51"Это неприемлемо": Япония желает возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил
08:39Славит Зеленского и выступает против переговоров. Чем занимается сотник Майдана Владимир Парасюк
08:17"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian
08:04Алексей Стаценко: Даже если Россия не устроит ВСУ "Россошь" и "Острогожск", то она победит их по Сунь-цзы
Лента новостейМолния