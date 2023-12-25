Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы - 25.12.2023 Украина.ру
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Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы - 25.12.2023 Украина.ру
Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
Правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом 25 декабря сообщили в телеграм-канале Кабмина
2023-12-25T09:10
2023-12-25T09:13
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"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", - сказано в материале.Уточняется, что исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.
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груз, новости, ес, европа, россия, зарубежье, правительство
груз, Новости, ЕС, Европа, Россия, Зарубежье, правительство

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

09:10 25.12.2023 (обновлено: 09:13 25.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкАвтодорога "Иркутск — Чита"
Автодорога Иркутск — Чита - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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Правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом 25 декабря сообщили в телеграм-канале Кабмина
"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", - сказано в материале.
Уточняется, что исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.
"Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований", - пишет Кабмин.
Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2019
5 сентября 2019, 13:42
На Украине изобрели грузовик для перевозки радиоактивных отходовВерхнеднепровский авторемонтный завод выпустил грузовик для погрузки и транспортировки радиоактивных отходов на платформе Mercedes-Benz. Об этом сообщает AUTO-Consulting 5 сентября
 
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