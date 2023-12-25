https://ukraina.ru/20231225/1052371365.html

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы - 25.12.2023 Украина.ру

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

Правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом 25 декабря сообщили в телеграм-канале Кабмина

2023-12-25T09:10

2023-12-25T09:10

2023-12-25T09:13

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"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", - сказано в материале.Уточняется, что исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.

https://ukraina.ru/20190905/1024878312.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

груз, новости, ес, европа, россия, зарубежье, правительство