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Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы - 25.12.2023 Украина.ру
Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
Правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом 25 декабря сообщили в телеграм-канале Кабмина
2023-12-25T09:10
2023-12-25T09:10
2023-12-25T09:13
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"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", - сказано в материале.Уточняется, что исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.
https://ukraina.ru/20190905/1024878312.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
груз, новости, ес, европа, россия, зарубежье, правительство
груз, Новости, ЕС, Европа, Россия, Зарубежье, правительство
Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
09:10 25.12.2023 (обновлено: 09:13 25.12.2023)
Правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом 25 декабря сообщили в телеграм-канале Кабмина