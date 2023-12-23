В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам - 23.12.2023 Украина.ру
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В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам
В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам - 23.12.2023 Украина.ру
В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам
Правительство России приняло постановление, которое при выдаче кредитов другим странам отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов
2023-12-23T06:49
2023-12-23T06:49
новости
россия
рейтинговые агентства
кредитный рейтинг
суверенитет
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Соответствующие изменения были внесены в правила предоставления государственных кредитов другим странам.В соответствии с новыми нормами, на российские займы теперь смогут рассчитывать страны, которые ОЭСР относит к шестой и ниже группам странового кредитного риска, а также государства, имеющие по классификации агентств Fitch или Standard &amp; Poor's рейтинг долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-", а по классификации Moody's Investors Service - ниже уровня "В3".Госкредиты теперь разрешено выдавать странам, у которых средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов.Отметим, что в условиях санкций соблюдение рекомендаций международных финансовых институтов теряет силу. Погашать долг можно будет в согласованной сторонами валюте.
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новости, россия, рейтинговые агентства, кредитный рейтинг, суверенитет
Новости, Россия, рейтинговые агентства, кредитный рейтинг, суверенитет

В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам

06:49 23.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкРейтинговое агентство Fitch Ratings
Рейтинговое агентство Fitch Ratings - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Правительство России приняло постановление, которое при выдаче кредитов другим странам отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов
Соответствующие изменения были внесены в правила предоставления государственных кредитов другим странам.
"... В подпункте "д" абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими силу...", - говорится в тексте документа.
В соответствии с новыми нормами, на российские займы теперь смогут рассчитывать страны, которые ОЭСР относит к шестой и ниже группам странового кредитного риска, а также государства, имеющие по классификации агентств Fitch или Standard & Poor's рейтинг долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-", а по классификации Moody's Investors Service - ниже уровня "В3".
Госкредиты теперь разрешено выдавать странам, у которых средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов.
Отметим, что в условиях санкций соблюдение рекомендаций международных финансовых институтов теряет силу. Погашать долг можно будет в согласованной сторонами валюте.
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