https://ukraina.ru/20231223/1052351793.html

В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам

В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам - 23.12.2023 Украина.ру

В России при выдаче кредитов отменили привязку к западным рейтингам

Правительство России приняло постановление, которое при выдаче кредитов другим странам отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов

2023-12-23T06:49

2023-12-23T06:49

2023-12-23T06:49

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россия

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суверенитет

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Соответствующие изменения были внесены в правила предоставления государственных кредитов другим странам.В соответствии с новыми нормами, на российские займы теперь смогут рассчитывать страны, которые ОЭСР относит к шестой и ниже группам странового кредитного риска, а также государства, имеющие по классификации агентств Fitch или Standard & Poor's рейтинг долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-", а по классификации Moody's Investors Service - ниже уровня "В3".Госкредиты теперь разрешено выдавать странам, у которых средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов.Отметим, что в условиях санкций соблюдение рекомендаций международных финансовых институтов теряет силу. Погашать долг можно будет в согласованной сторонами валюте.

https://ukraina.ru/20231222/1052347391.html

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новости, россия, рейтинговые агентства, кредитный рейтинг, суверенитет