Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО - 23.12.2023 Украина.ру
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Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО
Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО - 23.12.2023 Украина.ру
Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО
Подразделения БПЛА ивановских десантников уничтожили несколько групп пехоты ВСУ под Артёмовском при помощи квадрокоптеров со сбросами. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-23T05:52
2023-12-23T05:52
новости
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потери всу
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"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе Артемовска", - говорится в сообщении.Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на которых показывается работа расчётов БПЛА по скоплению личного состава ВСУ, в том числе пытавшегося укрыться в так называемой "лисьей норе"."Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков", - добавили в Минобороны.
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новости, россия, артемовск, сво, вдв, бпла, всу, потери всу
Новости, Россия, Артемовск, СВО, ВДВ, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ

Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО

05:52 23.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения БПЛА ивановских десантников уничтожили несколько групп пехоты ВСУ под Артёмовском при помощи квадрокоптеров со сбросами. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе Артемовска", - говорится в сообщении.
Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на которых показывается работа расчётов БПЛА по скоплению личного состава ВСУ, в том числе пытавшегося укрыться в так называемой "лисьей норе".
"Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков", - добавили в Минобороны.
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
05:15
Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за УкраинуЧасов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. Это база снабжения ВСУ и перекресток важнейших дорог, оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
 
НовостиРоссияАртемовскСВОВДВБПЛАВСУпотери ВСУ
 
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