Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО
Подразделения БПЛА ивановских десантников уничтожили несколько групп пехоты ВСУ под Артёмовском при помощи квадрокоптеров со сбросами. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе Артемовска", - говорится в сообщении.
Пресс-служба ведомства опубликовала видео, на которых показывается работа расчётов БПЛА по скоплению личного состава ВСУ, в том числе пытавшегося укрыться в так называемой "лисьей норе".
"Только на данном участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков", - добавили в Минобороны.
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