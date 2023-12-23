Бойцы ВДВ дронами уничтожили под Артёмовском несколько групп пехоты ВСУ – МО

Начмед батальона "Русь" рассказал, что происходит под Часов Яром и почему ВСУ не хотят умирать за Украину

Часов Яр представляет собою хорошо укрепленный опорный пункт. Это база снабжения ВСУ и перекресток важнейших дорог, оттуда открывается путь на Константиновку и Краматорск. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"