Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения СВО – Кадыров - 23.12.2023 Украина.ру
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Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения СВО – Кадыров
Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения СВО – Кадыров - 23.12.2023 Украина.ру
Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения СВО – Кадыров
Из Грозного в зону проведения спецоперации вылетела новая группа добровольцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров 23 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-23T03:09
2023-12-23T03:09
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"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолёт с очередной группой добровольцев. Они прибыли в Грозный из разных уголков России. Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом", - написал глава Чечни.По словам Кадырова, с начала проведения СВО из Чеченской Республики защищать интересы России в Донбасс и на Украину отправились 36 тысяч патриотов, из них через Российский университет спецназа прошли более 15,5 тысячи добровольцев."Кандидаты в легендарный спецназ "Ахмат" прошли боевую подготовку в РУС. Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневое направление - это лишь небольшая часть программы самых лучших в мире инструкторов. В свою очередь Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку, возмещает все расходы на дорогу, обеспечивает проживанием и питанием на время занятий", - добавил Кадыров.Он напомнил, что предыдущая группа добровольцев из Чечни направилась в зону спецоперации 19 декабря.
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новости, россия, чечня, кадыров, спецназ, сво
Новости, Россия, Чечня, Кадыров, спецназ, СВО

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения СВО – Кадыров

03:09 23.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Из Грозного в зону проведения спецоперации вылетела новая группа добровольцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров 23 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел самолёт с очередной группой добровольцев. Они прибыли в Грозный из разных уголков России. Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом", - написал глава Чечни.
По словам Кадырова, с начала проведения СВО из Чеченской Республики защищать интересы России в Донбасс и на Украину отправились 36 тысяч патриотов, из них через Российский университет спецназа прошли более 15,5 тысячи добровольцев.
"Кандидаты в легендарный спецназ "Ахмат" прошли боевую подготовку в РУС. Курсы тактической стрельбы, полевой медицины, огневое направление - это лишь небольшая часть программы самых лучших в мире инструкторов. В свою очередь Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку, возмещает все расходы на дорогу, обеспечивает проживанием и питанием на время занятий", - добавил Кадыров.
Он напомнил, что предыдущая группа добровольцев из Чечни направилась в зону спецоперации 19 декабря.
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