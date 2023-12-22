https://ukraina.ru/20231222/1052337753.html

Константин Кеворкян: ТГ-канал Украина.ру утер нос СБУ и готовится к валу хороших новостей из зоны СВО

Константин Кеворкян: ТГ-канал Украина.ру утер нос СБУ и готовится к валу хороших новостей из зоны СВО - 22.12.2023 Украина.ру

Константин Кеворкян: ТГ-канал Украина.ру утер нос СБУ и готовится к валу хороших новостей из зоны СВО

В работе с читателем мы понимаем, что ему интересна Украина не как этнографическая диковинка, но как место проведения СВО и связанных с нею событий, считает публицист и писатель, колумнист и руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру

2023-12-22T16:00

2023-12-22T16:00

2023-12-22T16:26

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Об этом он рассказал в интервью своим коллегам с сайта Украина.руТелеграм-канал издания Украина.ру начал свою работу в ноябре 2019 года. К концу 2023 года число его подписчиков перевалило за 342 тысячи.- Константин, в известном советском фильме "Москва слезам не верит" один из героев утверждал, что телевидение со временем заменит и кино, и театр, и книги, и газеты. Некоторые наши коллеги в журналистской среде полагают, что такую же роль сыграет Телеграм, который вытеснит другие форматы СМИ. Согласны ли вы с этим?- Как ошибся персонаж знаменитого фильма, так ошибаются и те коллеги, которые считают, что интернет и Телеграм полностью затмят все другие СМИ. Есть разная смысловая нагрузка на различные СМИ, различные формы донесения информации и ее восприятия, где-то через визуализацию, где-то через слух. То, что Телеграм находится на подъеме, это факт. Связано это не столько с новыми функциями этого мессенджера, сколько с тем, что его продвигали как неподцензурное средство передачи информации, которое невозможно заблокировать силами того или иного правительства.И эта неподцензурность очень востребована сегодня на Украине. Она дает возможность жителям этой страны получать информацию из разных источников, поскольку украинские СМИ жестко цензурируются. Наша работа состоит в том, чтобы доносить до украинского читателя информацию из зоны СВО, из России, и рассказывать о положении дел, о котором умалчивают украинские СМИ. У нас очень высокий процент читателей с Украины. По соцопросам мы имеем вторую по величине долю украинских читателей после Политнавигатора. У Политнавигатора 17%, у нас – 12,5%. Но учитывая, что мы значительно больше, чем упомянутый ТГ-канал, то и количество читателей в численном измерении больше.- Читатель, как правило, нелоялен к интернет-СМИ, среди которых существует строгая конкуренция за аудиторию. Что позволяет ТГ-каналу Украина.ру выделиться на фоне информационных конкурентов?- Первое, что мы стараемся донести до украинских, российских и международных читателей это уважение к нашей аудитории. Мы избегаем треша, нецензурной лексики, обидных прозвищ, минимизировать картины, связанные с насилием. Я уже не говорю о тех вещах, которые законодательно запрещены, как, н1апример, пропаганда межконфессиональной и межнациональной розни. Некоторые наши коллеги грешат этими приемами.В работе с читателем мы понимаем, что ему интересна Украина не как этнографическая диковинка, но как место проведения СВО и связанных с нею событий. События эти связаны с войной, экономическими отношениями и геополитическими изменениями в мире. Мы говорим не только об Украине и России, но и о взаимосвязи их с мировыми процессами.Есть, как у всякого Телеграма, живой процесс, когда люди подписываются, отписываются от канала. Мы обратили внимание на интересную особенность именно нашего ресурса, что утром происходит некое падение подписчиков, которые возвращаются к вечеру. Мы долго ломали голову над этим, но благодаря в том числе нашим многочисленным корреспондентам на самой Украине, выяснилось, что люди опасаются иметь в телефоне российские ТГ-каналы и перед выходом на работу сносят либо Телеграм, либо стирают каналы российского происхождения. Чтобы вечером снова на них подписаться, будучи в безопасности.- А насколько интересен украинскому читателю российский взгляд на события в зоне СВО?- Адекватные читатели, число которых на Украине измеряется десятками, а может и сотнями тысяч человек, чтобы принимать верные решения, а ценой неверного решения может быть их собственная жизнь, стараются смотреть каналы, которые освещают события в зоне СВО и с российской точки зрения, в том числе наш ресурс, и каналы наших коллег военкоров. Учитывая, что мы являемся специализированным ресурсом, мы вызываем у украинского читателя доверие. Доказательством того, что нас на Украине читают, служит нередко возникающая полемика со стороны украинских СМИ и лидеров общественного мнения, которые дискутируют с нашим каналом и находят это важным для своей аудитории.- Кто такой работник Телеграма? Известно, что ТГ-каналы тяготеют к короткой форме подачи информации, поэтому по каким критериям вы отбираете журналистов в свою команду?- Работник Телеграма – это человек универсальный, что касается украинской тематики, то он должен знать ее досконально, потому что любая наша ошибка, которая выскакивает на ленте, видна десяткам и сотням тысяч людей. Краткость - сестра таланта, и в полной мере это относится и к Телеграму. Человек, который пишет простыни текста, рискует тем, что его не дочитают до конца.Когда я только входил в процесс, то спросил у более опытного коллеги, что такое Телеграм. Он сказал, это стиль жизни. Со временем я убедился в его правоте. Телеграм – это быть готовым проснуться по первому сигналу собственного телефона, чтобы разместить важную информацию в режиме реального времени.- Назовите главное достижение канала в уходящем году.- Главное достижение канала состоит в том, поскольку оно обосновано статистически, что в украинском сегменте Телеграма заняли второе место по цитируемости. Выше нас в этом рейтинге находится только господин Зеленский. За второе место в этом важном показателе состязались с ТГ-каналом СБУ. Сейчас мы их опередили и уходим вперед с большим отрывом. Показатель индекса цитируемости говорит о том, насколько мы востребованы среди других наших коллег. Число ТГ-каналов измеряется сотнями тысяч. Этот показатель значим не только в украинском сегменте Телеграма, поскольку согласно данным статистического портала TGStat мы занимаем 42-место во всемирном рейтинге ТГ-каналов, что тоже дает нам ощущение своей правоты и желание продолжать работу в том же духе.- Главная причина этого то, что вам удается сочетать юмор, военную тематику и политические официальные новости?- Мы стараемся давать не просто сухой фактаж, ведь многие каналы работают лишь как новостные ленты. Мы стараемся давать осмысленную трактовку событий. Этому помогает наш дочерний Тг-канал Аналитика Украина.ру, где собраны наилучшие материалы нашего сайта и, переформатировав их в ТГ-версию, мы доносим их до наших читателей во всем мире. Кроме того, мы охватываем и международную повестку дня, что обеспечивают наши коллеги, которые тоже являются сотрудниками отдела ТГ-канала, а именно наших ресурсов на английском, испанском и китайском языках. Все они начали работать именно в этом году и по статистическим данным очень неплохо продвигаются.На китайском направлении, которое мы считаем чрезвычайно важным, мы начинаем работать с корпорацией Weibo. И как показывает практика, то, что мы доносим до наших китайских читателей, тоже находит свое одобрение у них.- Кто составляет вашу англоязычную аудиторию: местные ватники или сторонники Украины, которые хотят получать альтернативную информацию?- У нас были опросы на эту тему, примерные, потому что любой опрос читателей носит приблизительный характер, но мы можем сказать, что нас читают активно развивающиеся страны, так называемый Глобальный Юг. Если верить опросу, наши основные читатели находятся в Африке, Индии. Когда мы говорим об испанском канале, то это не Испания, а Латинская Америка. Это чрезвычайно важно, поскольку идет противостояние, в том числе идеологическое между коллективным Западом и остальным миром. И в том, что нас слышат в остальном мире, есть и наша скромная заслуга.- А что вы думаете о Китае? Местные военкоры говорят, что китайцы знают про Авдеевку и Купянск, но в Китае большой пласт людей, которые поддерживают Америку.- С 11 по 18 ноября КНР с ответным визитом посетила делегация журналистов во главе с директором дирекции мультимедийного издания Украина.ру Искандером Хисамовым. Сначала китайские блогеры-миллионники посетили новые территории России, в числе их была известная китайская певица Ван Фан, которая исполнила "Катюшу" в помещении ныне реконструируемого Мариупольского театра. Этот скромный ролик вызвал колоссальный фурор в мире.О нем написали почти все ведущие издания от Deutsche Welle*, BBC, СNN до Hindustan Times. Благодаря успеху первого визита китайской делегации, которая посетила Мариуполь и Крым, мы встречались в Китае со многими коллегами, экспертами. Была озвучена интереснейшая цифра о том, что порядка 38% опрошенных социологами жителей больших городов поддерживают прозападный курс. Эта цифра вызвала у нас легкое недоумение, мы не думали, что Китай настолько вестернизирован и неоднороден.Это подчеркивает то, что наши китайские коллеги говорили при личных встречах. Первое, это то, что в Китае очень внимательно следят за ходом СВО, поскольку видят в этом задел для дальнейшего независимого развития Китая в случае нашей победы. Второе, в Китае очень нуждаются в слове правды от нас, поскольку через Сингапур, Японию и Тайвань туда идет поток прозападной, а значит и проукраинской пропаганды.И третье, у этого слова правды будут свои читатели. Простые китайцы с большой симпатией относятся к нашей стране и хотят большего присутствия нас не только в информационном поле, но и в культурной сфере. Надеюсь, что предложенное Си Цзиньпинем двухлетие культуры России в Китае и Китая в России внесет свой вклад в этот процесс.- В 2024 году мы надеемся на наступление российской армии. Как вы будете выстраивать свою работу, если оно состоится, чтобы не запутаться в географии и отфильтровать откровенный мусор, которого будет много?- Во-первых, хорошие новости всегда дают приток в Телеграм. Если наступление состоится, то некоторые огрехи нам даже простят, поскольку читатели будут заинтересовано следить за ходом событий. Не могу обещать, что это наступление в следующем году состоится, поскольку по моему личному разумению сейчас идет этап перемалывания живой силы и техники противника. И чем больше ее будет уничтожено, тем меньше жертв последует на втором или третьем этапе войны.К тому же я не уверен, что Россия захочет взять на содержание несколько миллионов нелояльно настроенных граждан, которые еще не до конца убедились, что бандеровский путь развития Украины тупиковый и ведет к утрате не только государственности, но и человеческого облика. Думаю, до того, как нас накроет вал хороших новостей, придется много поработать в области слова правды, которую мы будем доносить до наших читателей.*данное лицо (организация) выполняет функции иностранного агента

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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