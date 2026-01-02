Не бульбой единой. Интересные факты о белорусской национальной кухне

Нет, не картофельные. И не драники. Блины! История говорит, что именно с мучных блинов белорусы чаще всего начинали свой день — экономно и сытно.

Их часто подавали с мачанкой или верещакой — это такие подливы. Блины пекли из ржаной, пшеничной и даже гречневой муки. В последнем случае их называли гречаниками. В традиционной культуре Белоруссии есть даже танец с названием «Гречаник», посвященный этому блюду. Он исполнялся под частушки: «Гоп, моя гречка, гоп, моя прозрачная. Почему же, моя гречка, блинчики несмачные (рус. — невкусные)?!»

Интересно, что в некоторых регионах нынешней территории республики даже сложились свои уникальные традиции приготовления блинов. Например, в селе Радзюки, что в Витебской области, блинчики было принято печь не в печи, а на горящей еловой колоде. Колода представляет из себя обрубок дерева, куда кладется и поджигается лучина или береста, и колода начинает долговременно гореть.

Этот обычай там сохранился по сей день, правда, применяется он лишь по праздникам. Каким образом этот обычай пришел на Витебщину — вопрос непростой, поскольку печь на колоде больше характерно для кухни народов Крайнего Севера. Скорее всего, среди местных жителей когда-то давно из тех широт затесался переселенец.

На территории Белоруссии почти не употребляли молоко

Этот факт выглядит очень странно на фоне того, что во многих семьях держали по две-три коровы. Однако основным способом употребления и хранения молока был творог. Традиционным для жителей этой территории был и так называемый литовский сыр — пластинчатый, с добавлением тмина. Из молока также активно делали сметану и масло, которые добавляли в каши, блины, к картофельным блюдам.

Однако молоко в чистом виде пить почему-то было не принято. Вероятно, данный продукт крестьяне пытались сразу «инвестировать» во что-то более долго хранящееся и сытное, перечисленное выше. А не просто выпивать, не утоляя голод.

У белорусов 18-19 веков тоже были иностранные рецепты

У жителей нынешней территории Белоруссии еще в 18-19 веках был рецепт итальянской лазаньи. Правда, они её назвали на славянский манер — лазанкой.

Лазанки были очень популярны в крестьянских домах. Рецепт, который можно найти в энциклопедии белорусской кухни «Смачна есці», прост: тесто из пшеничной, ржаной или гречневой муки тонко раскатывают, режут на квадраты или треугольники, варят, а затем заливают сметаной и добавляют жареные шкварки с луком.

В итоге получалась фактически итальянская лазанья, правда, с местным колоритом — шкварки вместо фарша.