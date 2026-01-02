Не бульбой единой. Интересные факты о белорусской национальной кухне

Предки современных белорусов были почти вегетарианцами
Сало, колбасы и ветчину обычно оставляли на жаркое время сенокоса или сбора урожая, когда особенно требовались силы. А в остальное время в основном ели вегетарианские блюда: хлеб, крупы, блины и, конечно же, овощи.
Картофель занял важное место в кухне белорусов в конце 19 века
Согласно энциклопедии белорусской кухни «Смачна есці», картофель появился на территории нынешней Белоруссии только в XVIII веке. До тех пор белорусы употребляли в пищу в основном фасоль, горох и чечевицу.
Популярными продуктами также были огурцы, морковь, капуста, пастернак (нет, речь идет не о знаменитом русском поэте, а про растение семейства зонтичных). У местного населения даже была «вкусная» частушка по поводу этого растения: «Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком. Луковицу удивляло, что петрушка танцевала».
Только к концу XIX века картофель постепенно занял лидирующие позиции в рационе белорусов и стал основой главного национального блюда — драников.
Самым популярным блюдом у белорусов были блины
Их часто подавали с мачанкой или верещакой — это такие подливы. Блины пекли из ржаной, пшеничной и даже гречневой муки. В последнем случае их называли гречаниками. В традиционной культуре Белоруссии есть даже танец с названием «Гречаник», посвященный этому блюду. Он исполнялся под частушки: «Гоп, моя гречка, гоп, моя прозрачная. Почему же, моя гречка, блинчики несмачные (рус. — невкусные)?!»
Интересно, что в некоторых регионах нынешней территории республики даже сложились свои уникальные традиции приготовления блинов. Например, в селе Радзюки, что в Витебской области, блинчики было принято печь не в печи, а на горящей еловой колоде. Колода представляет из себя обрубок дерева, куда кладется и поджигается лучина или береста, и колода начинает долговременно гореть.
Этот обычай там сохранился по сей день, правда, применяется он лишь по праздникам. Каким образом этот обычай пришел на Витебщину — вопрос непростой, поскольку печь на колоде больше характерно для кухни народов Крайнего Севера. Скорее всего, среди местных жителей когда-то давно из тех широт затесался переселенец.
На территории Белоруссии почти не употребляли молоко
Этот факт выглядит очень странно на фоне того, что во многих семьях держали по две-три коровы. Однако основным способом употребления и хранения молока был творог. Традиционным для жителей этой территории был и так называемый литовский сыр — пластинчатый, с добавлением тмина. Из молока также активно делали сметану и масло, которые добавляли в каши, блины, к картофельным блюдам.
Однако молоко в чистом виде пить почему-то было не принято. Вероятно, данный продукт крестьяне пытались сразу «инвестировать» во что-то более долго хранящееся и сытное, перечисленное выше. А не просто выпивать, не утоляя голод.
У белорусов 18-19 веков тоже были иностранные рецепты
У жителей нынешней территории Белоруссии еще в 18-19 веках был рецепт итальянской лазаньи. Правда, они её назвали на славянский манер — лазанкой.
Лазанки были очень популярны в крестьянских домах. Рецепт, который можно найти в энциклопедии белорусской кухни «Смачна есці», прост: тесто из пшеничной, ржаной или гречневой муки тонко раскатывают, режут на квадраты или треугольники, варят, а затем заливают сметаной и добавляют жареные шкварки с луком.
В итоге получалась фактически итальянская лазанья, правда, с местным колоритом — шкварки вместо фарша.
Название блюда и технологию приготовления лазанки предки нынешних белорусов заимствовали из итальянской кухни через польскую.
Белорусы всегда питались довольно сбалансированно
Как мы уже указывали выше, раньше на территории нынешней Белоруссии было не принято регулярно употреблять мясо — его готовили лишь в определенное время года, когда приходилось традиционно много работать, и к праздникам.
Но и распорядок питания был тоже весьма диетическим. Так, мучное (блины, драники, картофельную бабку и т.д.) было принято употреблять только на завтрак, а вечером ели в основном нежирные и овощные блюда.
Ученые эту особенность связывают с тем, что на территории Белоруссии идеалом красоты всегда была стройность, а не пышность (в отличие от Украины).