Генсек ООН "обеспокоен" терактом ВСУ в Херсонской области
Генсек ООН "обеспокоен" терактом ВСУ в Херсонской области
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области. Об этом 2 января заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области. Об этом 2 января заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик

"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ", – заявил Дюжаррик.По его словам, что генсек Гутерреш обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области. При этом "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа"."Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены", – сказал Дюжаррик.Генсек ООН призвал к прекращению огня на Украине, добавил его представитель.Ранее в новостях: Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в ХорлахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Крыму скончалась пострадавшая от теракта ВСУ в Хорлах, Финляндия оплачивает русофобию. Главное к 16.00
Генсек ООН "обеспокоен" терактом ВСУ в Херсонской области

17:18 02.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем
Президент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области. Об этом 2 января заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик
"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ", – заявил Дюжаррик.
По его словам, что генсек Гутерреш обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области. При этом "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа".
"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены", – сказал Дюжаррик.
Генсек ООН призвал к прекращению огня на Украине, добавил его представитель.
Ранее в новостях: Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Крыму скончалась пострадавшая от теракта ВСУ в Хорлах, Финляндия оплачивает русофобию. Главное к 16.00
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
