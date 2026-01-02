https://ukraina.ru/20260102/gensek-oon-obespokoen-teraktom-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1073928471.html

Генсек ООН "обеспокоен" терактом ВСУ в Херсонской области

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области. Об этом 2 января заявил РИА Новости его представитель Стефан Дюжаррик

2026-01-02T17:18

"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ", – заявил Дюжаррик.По его словам, что генсек Гутерреш обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области. При этом "ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа"."Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены", – сказал Дюжаррик.Генсек ООН призвал к прекращению огня на Украине, добавил его представитель.Ранее в новостях: Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в ХорлахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Крыму скончалась пострадавшая от теракта ВСУ в Хорлах, Финляндия оплачивает русофобию. Главное к 16.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

