В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке
© Russia TodayРатушная аптека в Таллине
© Russia Today
Языковой скандал произошёл в Ратушной аптеке в историческом центре Таллина, сообщает Sputnik
В Ратушную аптеку в историческом центре Таллина на экскурсию вместе с гидом пришла группа воспитанников детского сада.
В рамках экскурсии дети расфасовывали травяные сборы по именным пакетикам. В какой-то момент они начали петь новогоднюю песню, однако работники аптеки "возмущённо прервали пение". Одна из сотрудниц заявила воспитателю, что дошкольники помешали покупателям и самим аптекарям.
В рамках экскурсии дети расфасовывали травяные сборы по именным пакетикам. В какой-то момент они начали петь новогоднюю песню, однако работники аптеки "возмущённо прервали пение". Одна из сотрудниц заявила воспитателю, что дошкольники помешали покупателям и самим аптекарям.
"Хорошо, что работники говорили по-эстонски, и дети не поняли того, что они, по словам аптекаря, помешали своим пением на русском языке как работникам, так и покупателям", — рассказала воспитатель.
Отмечается, что для большинства этих пришедших на экскурсию детей русский язык родной. Русскоязычный и детский сад, который они посещают.