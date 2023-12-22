В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке - 22.12.2023 Украина.ру
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В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке
В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке - 22.12.2023 Украина.ру
В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке
Языковой скандал произошёл в Ратушной аптеке в историческом центре Таллина, сообщает Sputnik
2023-12-22T10:29
2023-12-22T10:29
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эстония
русский язык
новый год
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В Ратушную аптеку в историческом центре Таллина на экскурсию вместе с гидом пришла группа воспитанников детского сада.В рамках экскурсии дети расфасовывали травяные сборы по именным пакетикам. В какой-то момент они начали петь новогоднюю песню, однако работники аптеки "возмущённо прервали пение". Одна из сотрудниц заявила воспитателю, что дошкольники помешали покупателям и самим аптекарям. Отмечается, что для большинства этих пришедших на экскурсию детей русский язык родной. Русскоязычный и детский сад, который они посещают.
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новости, россия, эстония, русский язык, новый год, дети
Новости, Россия, Эстония, Русский язык, Новый год, дети

В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке

10:29 22.12.2023
 
© Russia TodayРатушная аптека в Таллине
Ратушная аптека в Таллине - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Russia Today
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Языковой скандал произошёл в Ратушной аптеке в историческом центре Таллина, сообщает Sputnik
В Ратушную аптеку в историческом центре Таллина на экскурсию вместе с гидом пришла группа воспитанников детского сада.

В рамках экскурсии дети расфасовывали травяные сборы по именным пакетикам. В какой-то момент они начали петь новогоднюю песню, однако работники аптеки "возмущённо прервали пение". Одна из сотрудниц заявила воспитателю, что дошкольники помешали покупателям и самим аптекарям.
"Хорошо, что работники говорили по-эстонски, и дети не поняли того, что они, по словам аптекаря, помешали своим пением на русском языке как работникам, так и покупателям", — рассказала воспитатель.
Отмечается, что для большинства этих пришедших на экскурсию детей русский язык родной. Русскоязычный и детский сад, который они посещают.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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10:29В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке
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