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В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке

В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке - 22.12.2023 Украина.ру

В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке

Языковой скандал произошёл в Ратушной аптеке в историческом центре Таллина, сообщает Sputnik

2023-12-22T10:29

2023-12-22T10:29

2023-12-22T10:29

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В Ратушную аптеку в историческом центре Таллина на экскурсию вместе с гидом пришла группа воспитанников детского сада.В рамках экскурсии дети расфасовывали травяные сборы по именным пакетикам. В какой-то момент они начали петь новогоднюю песню, однако работники аптеки "возмущённо прервали пение". Одна из сотрудниц заявила воспитателю, что дошкольники помешали покупателям и самим аптекарям. Отмечается, что для большинства этих пришедших на экскурсию детей русский язык родной. Русскоязычный и детский сад, который они посещают.

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