Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник - 22.12.2023 Украина.ру
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Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник
Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник - 22.12.2023 Украина.ру
Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник
Россия сорвала сделку по закупке Киевом истребителей за рубежом и постоянно мешает ему приобретать оружие на мировом рынке. Об этом украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил украинскому изданию "Экономическая правда"
2023-12-22T08:55
2023-12-22T08:55
новости
украина
россия
истребитель
оружие
нато
сво
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"Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", - рассказал Бельбас.По его словам, этот документ российские дипломаты использовали для давления на местных чиновников, которые в итоге Киеву отказали, "соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители".Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине и предупредила, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут для России законной целью.
https://ukraina.ru/20231222/1052304241.html
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, истребитель, оружие, нато, сво
Новости, Украина, Россия, истребитель, оружие, НАТО, СВО

Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник

08:55 22.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Alex Layzell
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© commons.wikimedia.org / Alex Layzell
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Россия сорвала сделку по закупке Киевом истребителей за рубежом и постоянно мешает ему приобретать оружие на мировом рынке. Об этом украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил украинскому изданию "Экономическая правда"
"Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", - рассказал Бельбас.
По его словам, этот документ российские дипломаты использовали для давления на местных чиновников, которые в итоге Киеву отказали, "соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители".
Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине и предупредила, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут для России законной целью.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
07:37
Уезжать, отказавшись от гражданства. Украинские эксперты рассматривают сценарии завершения войныВ украинском экспертном сообществе обсуждают, как долго еще может длиться вооруженный конфликт, какими могут быть его последствия для украинцев и каковы возможные сценарии завершения противостояния
 
НовостиУкраинаРоссияистребительоружиеНАТОСВО
 
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Заголовок открываемого материала
08:55Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник
08:32Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП
08:28"Контрудар". Почему Манштейн не смог отобрать у Ватутина Киев
08:19ВСУ обстреливают Кременную с позиций в частных сельских домах и подвалах – Марочко
08:16Депутат Госдумы Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США
08:10Украина: накануне крушения колонии
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08:00Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
07:45Российские штурмовики взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском — Минобороны РФ
07:37Уезжать, отказавшись от гражданства. Украинские эксперты рассматривают сценарии завершения войны
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