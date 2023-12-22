https://ukraina.ru/20231222/1052326088.html
Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник
Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник - 22.12.2023 Украина.ру
Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник
Россия сорвала сделку по закупке Киевом истребителей за рубежом и постоянно мешает ему приобретать оружие на мировом рынке. Об этом украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил украинскому изданию "Экономическая правда"
2023-12-22T08:55
2023-12-22T08:55
2023-12-22T08:55
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"Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", - рассказал Бельбас.По его словам, этот документ российские дипломаты использовали для давления на местных чиновников, которые в итоге Киеву отказали, "соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители".Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине и предупредила, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут для России законной целью.
https://ukraina.ru/20231222/1052304241.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, истребитель, оружие, нато, сво
Новости, Украина, Россия, истребитель, оружие, НАТО, СВО
Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник
Россия сорвала сделку по закупке Киевом истребителей за рубежом и постоянно мешает ему приобретать оружие на мировом рынке. Об этом украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил украинскому изданию "Экономическая правда"
"Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", - рассказал Бельбас.
По его словам, этот документ российские дипломаты использовали для давления на местных чиновников, которые в итоге Киеву отказали, "соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители".
Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине и предупредила, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут для России законной целью.