https://ukraina.ru/20231222/1052326088.html

Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник

Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник - 22.12.2023 Украина.ру

Российские дипломаты сорвали поставки истребителей для ВСУ – украинский чиновник

Россия сорвала сделку по закупке Киевом истребителей за рубежом и постоянно мешает ему приобретать оружие на мировом рынке. Об этом украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил украинскому изданию "Экономическая правда"

2023-12-22T08:55

2023-12-22T08:55

2023-12-22T08:55

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"Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", - рассказал Бельбас.По его словам, этот документ российские дипломаты использовали для давления на местных чиновников, которые в итоге Киеву отказали, "соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители".Напомним, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине и предупредила, что любые грузы, которые содержат вооружение для киевского режима, станут для России законной целью.

https://ukraina.ru/20231222/1052304241.html

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новости, украина, россия, истребитель, оружие, нато, сво