Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП - 22.12.2023 Украина.ру
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Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП
Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП - 22.12.2023 Украина.ру
Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП
Почти четыре тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Польшей. Об этом 22 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
2023-12-22T08:32
2023-12-22T08:46
перевозчики
польша
зарубежье
украина
кпп
новости
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"Сейчас снова заблокированы четыре направления и, по состоянию на утро, в очередях на территории Польши в сторону Украины 3,9 тысячи грузовых автомобилей и больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - более 1,7 тысячи грузовиков", - сказал Демченко.По его словам, определенное движение есть, но оно в разы меньше, чем до начала блокирования.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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перевозчики, польша, зарубежье, украина, кпп, новости, груз
перевозчики, Польша, Зарубежье, Украина, КПП, Новости, груз

Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП

08:32 22.12.2023 (обновлено: 08:46 22.12.2023)
 
© t.me/DPSUkrПольские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
© t.me/DPSUkr
Читать в
Почти четыре тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Польшей. Об этом 22 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
"Сейчас снова заблокированы четыре направления и, по состоянию на утро, в очередях на территории Польши в сторону Украины 3,9 тысячи грузовых автомобилей и больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - более 1,7 тысячи грузовиков", - сказал Демченко.
По его словам, определенное движение есть, но оно в разы меньше, чем до начала блокирования.

"Наименьшее движение на самом большом инфраструктурном объекте и направлении "Ягодин", за вчера его пересекло около 170 грузовиков", - уточнил Демченко.

Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.
Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
18 декабря, 08:16
Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с УкраинойПольские перевозчики 18 декабря намерены снова заблокировать пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин" на границе с Украиной. Об этом рассказал один из представителей комитета протестующих, передает РИА Новости
 
перевозчикиПольшаЗарубежьеУкраинаКППНовостигруз
 
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