https://ukraina.ru/20231222/1052325818.html

Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП

Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП - 22.12.2023 Украина.ру

Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП

Почти четыре тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Польшей. Об этом 22 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона

2023-12-22T08:32

2023-12-22T08:32

2023-12-22T08:46

перевозчики

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"Сейчас снова заблокированы четыре направления и, по состоянию на утро, в очередях на территории Польши в сторону Украины 3,9 тысячи грузовых автомобилей и больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - более 1,7 тысячи грузовиков", - сказал Демченко.По его словам, определенное движение есть, но оно в разы меньше, чем до начала блокирования.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ukraina.ru/20231218/1052187660.html

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перевозчики, польша, зарубежье, украина, кпп, новости, груз