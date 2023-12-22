https://ukraina.ru/20231222/1052325818.html
Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП
Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП - 22.12.2023 Украина.ру
Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП
Почти четыре тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Польшей. Об этом 22 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
2023-12-22T08:32
2023-12-22T08:32
2023-12-22T08:46
перевозчики
польша
зарубежье
украина
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груз
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"Сейчас снова заблокированы четыре направления и, по состоянию на утро, в очередях на территории Польши в сторону Украины 3,9 тысячи грузовых автомобилей и больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - более 1,7 тысячи грузовиков", - сказал Демченко.По его словам, определенное движение есть, но оно в разы меньше, чем до начала блокирования.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ukraina.ru/20231218/1052187660.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
перевозчики, польша, зарубежье, украина, кпп, новости, груз
перевозчики, Польша, Зарубежье, Украина, КПП, Новости, груз
Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПП
08:32 22.12.2023 (обновлено: 08:46 22.12.2023)
Почти четыре тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Польшей. Об этом 22 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
"Сейчас снова заблокированы четыре направления и, по состоянию на утро, в очередях на территории Польши в сторону Украины 3,9 тысячи грузовых автомобилей и больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - более 1,7 тысячи грузовиков", - сказал Демченко.
По его словам, определенное движение есть, но оно в разы меньше, чем до начала блокирования.
"Наименьшее движение на самом большом инфраструктурном объекте и направлении "Ягодин", за вчера его пересекло около 170 грузовиков", - уточнил Демченко.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.
Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.