СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ
13:33 20.12.2023 (обновлено: 13:38 20.12.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция 20 декабря пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
"Дело касается хищения бюджетных средств при выполнении ремонтных работ", - говорится в материале.
В СБУ и полиции пока не комментировали эту информацию.
Минувшей осенью Госбюро расследований Украины сообщило о делах о хищениях на более 81 млн гривен (порядка 2,2 миллиона долларов) бюджетных средств с начала года. Было возбуждено около 250 уголовных дел по преступлениям в сфере бюджета.
Согласно данным исследования украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", почти 80% жителей Украины возлагают на президента Зеленского ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.