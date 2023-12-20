https://ukraina.ru/20231220/1052269769.html

СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ

СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ - 20.12.2023 Украина.ру

СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ

Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция 20 декабря пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

2023-12-20T13:33

2023-12-20T13:33

2023-12-20T13:38

коррупция

хищение

сбу

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горсовет

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"Дело касается хищения бюджетных средств при выполнении ремонтных работ", - говорится в материале.В СБУ и полиции пока не комментировали эту информацию.Минувшей осенью Госбюро расследований Украины сообщило о делах о хищениях на более 81 млн гривен (порядка 2,2 миллиона долларов) бюджетных средств с начала года. Было возбуждено около 250 уголовных дел по преступлениям в сфере бюджета.Согласно данным исследования украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", почти 80% жителей Украины возлагают на президента Зеленского ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

https://ukraina.ru/20231212/1052007115.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

коррупция, хищение, сбу, обыски, новости, горсовет