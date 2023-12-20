СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ - 20.12.2023 Украина.ру
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СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ
СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ - 20.12.2023 Украина.ру
СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ
Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция 20 декабря пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
2023-12-20T13:33
2023-12-20T13:38
коррупция
хищение
сбу
обыски
новости
горсовет
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"Дело касается хищения бюджетных средств при выполнении ремонтных работ", - говорится в материале.В СБУ и полиции пока не комментировали эту информацию.Минувшей осенью Госбюро расследований Украины сообщило о делах о хищениях на более 81 млн гривен (порядка 2,2 миллиона долларов) бюджетных средств с начала года. Было возбуждено около 250 уголовных дел по преступлениям в сфере бюджета.Согласно данным исследования украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", почти 80% жителей Украины возлагают на президента Зеленского ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
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коррупция, хищение, сбу, обыски, новости, горсовет
коррупция, хищение, СБУ, обыски, Новости, горсовет

СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ

13:33 20.12.2023 (обновлено: 13:38 20.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция 20 декабря пришли с обысками в Ужгородский городской совет на западе страны. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
"Дело касается хищения бюджетных средств при выполнении ремонтных работ", - говорится в материале.
В СБУ и полиции пока не комментировали эту информацию.
Минувшей осенью Госбюро расследований Украины сообщило о делах о хищениях на более 81 млн гривен (порядка 2,2 миллиона долларов) бюджетных средств с начала года. Было возбуждено около 250 уголовных дел по преступлениям в сфере бюджета.
Согласно данным исследования украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", почти 80% жителей Украины возлагают на президента Зеленского ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
12 декабря, 19:23
Зеленский просил сенаторов США закрыть глаза на коррупцию на Украине ради траншаПрезидент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, обосновывая дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном, намеревался преуменьшить объёмы коррупции в стране. Об этом сообщает CNN
 
коррупцияхищениеСБУобыскиНовостигорсовет
 
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Заголовок открываемого материала
13:33СБУ обыскивает Ужгородский горсовет по делу о хищении бюджетных средств – СМИ
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