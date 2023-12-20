https://ukraina.ru/20231220/1052253503.html

В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу - 20.12.2023 Украина.ру

В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской области гремят взрывы, воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили в шести областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:15 мск 20 декабря

2023-12-20T02:31

2023-12-20T02:31

2023-12-20T02:31

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Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины."Харьков, местные паблики сообщают о нескольких взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:04 мск.Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво