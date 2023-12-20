В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу - 20.12.2023 Украина.ру
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В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу - 20.12.2023 Украина.ру
В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской области гремят взрывы, воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили в шести областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:15 мск 20 декабря
2023-12-20T02:31
2023-12-20T02:31
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
сво
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Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины."Харьков, местные паблики сообщают о нескольких взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:04 мск.Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, СВО

В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу

02:31 20.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В Харьковской области гремят взрывы, воздушную тревогу в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявили в шести областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:15 мск 20 декабря
Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины.
"Харьков, местные паблики сообщают о нескольких взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:04 мск.
Местные телеграм-каналы также сообщают о взрывах в Чугуеве Харьковской области и в Киевском районе Харькова.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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Заголовок открываемого материала
02:52НАТО и ЕС игнорируют угрозу попадания оружия для Киева к экстремистам – МИД РФ
02:31В Харьковской области гремят взрывы, на востоке Украины объявили воздушную тревогу
02:14Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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