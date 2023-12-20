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The Wall Street Journal: Путин – геополитический победитель года

The Wall Street Journal: Путин – геополитический победитель года - 20.12.2023 Украина.ру

The Wall Street Journal: Путин – геополитический победитель года

Позиция президента России Владимира Путина выглядит сильнее, чем год назад, считает обозреватель западного издания The Wall Street Journal Джерард Бейкер, назвавший главу Кремля геополитическим победителем года

2023-12-20T01:20

2023-12-20T01:20

2023-12-20T01:26

новости

владимир путин

the wall street journal

сво

спецоперация

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всу

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антироссийские санкции

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Усиление позиции российского лидера автор обосновывает несколькими обстоятельствами. Во-первых, он считает, что Путин добился успеха в этом году, потому как контрнаступление украинской армии полностью провалилось. Во-вторых, обозреватель напоминает, что антироссийские санкции не повлияли на российскую экономику. И наконец, в-третьих, позиция Европы ослабевает, в то время как поддержка Киева со стороны США "дала трещину". Анализировать почти завершившийся год автор не рискует, так как полагает, что "впереди потенциально важный год выборов, и кажется бесполезным делать какие-либо суждения о результатах за год, который неизбежно затмит грядущий". Ранее издание Time включило Владимира Путина в список претендентов на звание человека года по версии журнала. Time признавал Путина Человеком года в 2007 году и неоднократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон мира.

https://ukraina.ru/20231219/1052230461.html

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новости, владимир путин, the wall street journal, сво, спецоперация, вс рф, всу, запад, антироссийские санкции