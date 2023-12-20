The Wall Street Journal: Путин – геополитический победитель года - 20.12.2023 Украина.ру
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The Wall Street Journal: Путин – геополитический победитель года
The Wall Street Journal: Путин – геополитический победитель года - 20.12.2023 Украина.ру
The Wall Street Journal: Путин – геополитический победитель года
Позиция президента России Владимира Путина выглядит сильнее, чем год назад, считает обозреватель западного издания The Wall Street Journal Джерард Бейкер, назвавший главу Кремля геополитическим победителем года
2023-12-20T01:20
2023-12-20T01:26
новости
владимир путин
the wall street journal
сво
спецоперация
вс рф
всу
запад
антироссийские санкции
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Усиление позиции российского лидера автор обосновывает несколькими обстоятельствами. Во-первых, он считает, что Путин добился успеха в этом году, потому как контрнаступление украинской армии полностью провалилось. Во-вторых, обозреватель напоминает, что антироссийские санкции не повлияли на российскую экономику. И наконец, в-третьих, позиция Европы ослабевает, в то время как поддержка Киева со стороны США "дала трещину". Анализировать почти завершившийся год автор не рискует, так как полагает, что "впереди потенциально важный год выборов, и кажется бесполезным делать какие-либо суждения о результатах за год, который неизбежно затмит грядущий". Ранее издание Time включило Владимира Путина в список претендентов на звание человека года по версии журнала. Time признавал Путина Человеком года в 2007 году и неоднократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон мира.
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новости, владимир путин, the wall street journal, сво, спецоперация, вс рф, всу, запад, антироссийские санкции
Новости, Владимир Путин, The Wall Street Journal, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, Запад, антироссийские санкции

The Wall Street Journal: Путин – геополитический победитель года

01:20 20.12.2023 (обновлено: 01:26 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Позиция президента России Владимира Путина выглядит сильнее, чем год назад, считает обозреватель западного издания The Wall Street Journal Джерард Бейкер, назвавший главу Кремля геополитическим победителем года
"Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года", - пишет американский журналист в своей статье.
Усиление позиции российского лидера автор обосновывает несколькими обстоятельствами. Во-первых, он считает, что Путин добился успеха в этом году, потому как контрнаступление украинской армии полностью провалилось. Во-вторых, обозреватель напоминает, что антироссийские санкции не повлияли на российскую экономику. И наконец, в-третьих, позиция Европы ослабевает, в то время как поддержка Киева со стороны США "дала трещину".
"Сегодня Владимир Путин демонстрирует жестокое преимущество стратегического терпения", — подчеркнул журналист.
Анализировать почти завершившийся год автор не рискует, так как полагает, что "впереди потенциально важный год выборов, и кажется бесполезным делать какие-либо суждения о результатах за год, который неизбежно затмит грядущий".
Ранее издание Time включило Владимира Путина в список претендентов на звание человека года по версии журнала. Time признавал Путина Человеком года в 2007 году и неоднократно включал в списки ста наиболее влиятельных персон мира.
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