https://ukraina.ru/20231220/1052242473.html

Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове

Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове - 20.12.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове

Сейчас Украина пытается выстроить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но за короткий период выстроить такую длинную линию обороны просто невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-20T04:30

2023-12-20T04:30

2023-12-20T04:30

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Украина рассматривает возможность удара из Белоруссии. В свое время он оказался внезапным и эффективным и российская армия дошла до Киева. Дальнейшего продвижения не произошло, потому что город пришлось бы равнять с землей, рассказал эксперт.После этого Украина сделала соответствующие выводы и сейчас пытается выстроить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области, добавил он.Но зимой за короткие сроки такую протяженную линию обороны построить просто невозможно. Если ВСУ и смогут что-то построить, то эта линия будет очаговая и не настолько хорошо защищенная, как российская линия Суровикина, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html

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новости, россия, украина, белоруссия, наступление, киев, оборона, укрепления, харьков, сумы, чернигов, израиль