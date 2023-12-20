Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове
Сейчас Украина пытается выстроить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но за короткий период выстроить такую длинную линию обороны просто невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина рассматривает возможность удара из Белоруссии. В свое время он оказался внезапным и эффективным и российская армия дошла до Киева. Дальнейшего продвижения не произошло, потому что город пришлось бы равнять с землей, рассказал эксперт.
"Примерно то же самое делает Израиль в Секторе Газа. Это не наш путь. Мы отошли оттуда в обмен на парафирование Украиной Стамбульских соглашений, но нас обманули", - отметил Кнутов.
После этого Украина сделала соответствующие выводы и сейчас пытается выстроить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области, добавил он.
Но зимой за короткие сроки такую протяженную линию обороны построить просто невозможно. Если ВСУ и смогут что-то построить, то эта линия будет очаговая и не настолько хорошо защищенная, как российская линия Суровикина, резюмировал собеседник Украина.ру.
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