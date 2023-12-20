Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове - 20.12.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове
Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове - 20.12.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове
Сейчас Украина пытается выстроить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но за короткий период выстроить такую длинную линию обороны просто невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-20T04:30
2023-12-20T04:30
новости
россия
украина
белоруссия
наступление
киев
оборона
укрепления
харьков
сумы
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Украина рассматривает возможность удара из Белоруссии. В свое время он оказался внезапным и эффективным и российская армия дошла до Киева. Дальнейшего продвижения не произошло, потому что город пришлось бы равнять с землей, рассказал эксперт.После этого Украина сделала соответствующие выводы и сейчас пытается выстроить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области, добавил он.Но зимой за короткие сроки такую протяженную линию обороны построить просто невозможно. Если ВСУ и смогут что-то построить, то эта линия будет очаговая и не настолько хорошо защищенная, как российская линия Суровикина, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, белоруссия, наступление, киев, оборона, укрепления, харьков, сумы, чернигов, израиль
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, наступление, Киев, оборона, укрепления, Харьков, Сумы, Чернигов, Израиль

Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове

04:30 20.12.2023
 
© Фото : пресс-служба ВС УкраиныВсу солдат оружие обстрел автомат окоп
Всу солдат оружие обстрел автомат окоп - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : пресс-служба ВС Украины
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Сейчас Украина пытается выстроить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но за короткий период выстроить такую длинную линию обороны просто невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Украина рассматривает возможность удара из Белоруссии. В свое время он оказался внезапным и эффективным и российская армия дошла до Киева. Дальнейшего продвижения не произошло, потому что город пришлось бы равнять с землей, рассказал эксперт.
"Примерно то же самое делает Израиль в Секторе Газа. Это не наш путь. Мы отошли оттуда в обмен на парафирование Украиной Стамбульских соглашений, но нас обманули", - отметил Кнутов.
После этого Украина сделала соответствующие выводы и сейчас пытается выстроить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области, добавил он.
Но зимой за короткие сроки такую протяженную линию обороны построить просто невозможно. Если ВСУ и смогут что-то построить, то эта линия будет очаговая и не настолько хорошо защищенная, как российская линия Суровикина, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 16:22
Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тылСейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов на определенную тактическую глубину. Но за этой линией таких укреплений нет. Там только степи и Днепр
 
НовостиРоссияУкраинаБелоруссиянаступлениеКиевоборонаукрепленияХарьковСумыЧерниговИзраиль
 
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04:38Подполковник ФСБ Сергей Храпач о войнах могущественных разведок мира и о том, как КГБ превращалось в ФСБ
04:30Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове
04:21Владимир Орлов: Хотя Запад обогнал нас в военном космосе, Россия навязала ВСУ совсем другую войну
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