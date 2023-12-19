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Поток мигрантов и договоры с Москвой и Пекином: в Европе задумались о последствиях победы

Поток мигрантов и договоры с Москвой и Пекином: в Европе задумались о последствиях победы - 19.12.2023 Украина.ру

Поток мигрантов и договоры с Москвой и Пекином: в Европе задумались о последствиях победы

Поскольку критическая помощь Киеву затруднена политической борьбой по обе стороны Атлантики, европейские чиновники начинают продумывать последствия победы России, пишет Bloomberg

2023-12-19T13:48

2023-12-19T13:48

2023-12-19T13:48

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Тупиковая ситуация с принятием решения о выделении помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, чем для них обернется победа России. В США президент Джо Байден на прошлой неделе пообещал поддерживать Украину "до тех пор, пока мы сможем", что является риторическим отходом от предыдущих обещаний делать это "столько, сколько потребуется". Жесткие республиканцы в Конгрессе отказались утвердить поддержку в 61 млрд долларов на следующий год, пока Байден не уступит их требованиям ужесточения политики на южной границе США. Пока достичь соглашения не удалось. В понедельник Пентагон предупредил, что деньги на новое оружие для Украины закончатся 30 декабря, если законодатели не примут меры.Сторонники Украины как в ЕС, так и в США утверждают, что помощь, скорее всего, будет одобрена в той или иной форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к серьезному прорыву на поле боя, говорят официальные лица.По словам собеседников издания, волновые последствия будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут оборонительные обещания Вашингтона. По их словам, последствия такой стратегической неудачи будут намного глубже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Помимо этого есть риск, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в следующем году и реализует свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключит сделку с Путиным по поводу Украины.Один западный чиновник заявил, что победа России спровоцирует поток украинских беженцев в ЕС, что усилит давление на службы в этих странах и усугубит напряженность между членами.В то же время, по словам чиновника, украинское сопротивление перейдет на партизанскую тактику, а это означает, что боевые действия будут продолжаться на более низком уровне, что увековечивает нестабильность на восточной границе ЕС.Поскольку российские силы потенциально гораздо ближе к границам Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, а Крым дает Кремлю доминирующее положение в Черном море, США необходимо будет сделать значительные инвестиции в свои европейские силы, чтобы создать надежный сдерживающий фактор. Об этом говорится в докладе Института изучения войны, опубликованном на прошлой неделе."Все это предприятие будет стоить целое состояние, — говорится в отчете аналитиков во главе с Фредериком Каганом. – Цена будет длиться до тех пор, пока сохраняется российская угроза — возможно, на неопределенный срок".

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новости, новости украины, россия, победа, запад, сво