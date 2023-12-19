Поток мигрантов и договоры с Москвой и Пекином: в Европе задумались о последствиях победы
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Поскольку критическая помощь Киеву затруднена политической борьбой по обе стороны Атлантики, европейские чиновники начинают продумывать последствия победы России, пишет Bloomberg
Тупиковая ситуация с принятием решения о выделении помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, чем для них обернется победа России.
"Если Украина не получит поддержки со стороны ЕС и США, то победит Путин", — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на прошлой неделе на саммите Европейского Союза, где лидеры не смогли договориться о выделении в 2024 году 50 млрд евро (55 млрд долларов США). млрд) Киеву.
В США президент Джо Байден на прошлой неделе пообещал поддерживать Украину "до тех пор, пока мы сможем", что является риторическим отходом от предыдущих обещаний делать это "столько, сколько потребуется". Жесткие республиканцы в Конгрессе отказались утвердить поддержку в 61 млрд долларов на следующий год, пока Байден не уступит их требованиям ужесточения политики на южной границе США. Пока достичь соглашения не удалось. В понедельник Пентагон предупредил, что деньги на новое оружие для Украины закончатся 30 декабря, если законодатели не примут меры.
"Возможность того, что Украина потеряет дополнительную территорию и даже свой суверенитет — это все еще обсуждается. Если Украина не получит оружие, необходимое ей для защиты, не имея возможности защитить себя, она будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России", – пишет издание.
Сторонники Украины как в ЕС, так и в США утверждают, что помощь, скорее всего, будет одобрена в той или иной форме в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к серьезному прорыву на поле боя, говорят официальные лица.
"Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке", – пишет Блумберг со ссылкой людей, знакомых с внутренними разговорами.
По словам собеседников издания, волновые последствия будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут оборонительные обещания Вашингтона. По их словам, последствия такой стратегической неудачи будут намного глубже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году. Помимо этого есть риск, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в следующем году и реализует свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключит сделку с Путиным по поводу Украины.
Один западный чиновник заявил, что победа России спровоцирует поток украинских беженцев в ЕС, что усилит давление на службы в этих странах и усугубит напряженность между членами.
В то же время, по словам чиновника, украинское сопротивление перейдет на партизанскую тактику, а это означает, что боевые действия будут продолжаться на более низком уровне, что увековечивает нестабильность на восточной границе ЕС.
"Некоторые европейские страны могут попытаться укрепить свои связи с Москвой или Пекином, чтобы избежать необходимости слишком сильно полагаться на ненадежные США, заявили другие официальные лица".
Поскольку российские силы потенциально гораздо ближе к границам Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, а Крым дает Кремлю доминирующее положение в Черном море, США необходимо будет сделать значительные инвестиции в свои европейские силы, чтобы создать надежный сдерживающий фактор. Об этом говорится в докладе Института изучения войны, опубликованном на прошлой неделе.
"Все это предприятие будет стоить целое состояние, — говорится в отчете аналитиков во главе с Фредериком Каганом. – Цена будет длиться до тех пор, пока сохраняется российская угроза — возможно, на неопределенный срок".
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