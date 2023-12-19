https://ukraina.ru/20231219/1052225716.html

Сыну президента Байдена позволят "погулять" праздники, но только до 11 января – ABC News

Сыну президента Байдена позволят "погулять" праздники, но только до 11 января – ABC News - 19.12.2023 Украина.ру

Сыну президента Байдена позволят "погулять" праздники, но только до 11 января – ABC News

Хантер Байден 11 января должен предстать перед обвинением в зале суда в Калифорнии, ему инкриминируют налоговые преступления по девяти пунктам. Об этом 19 декабря сообщает ABC News

2023-12-19T11:37

2023-12-19T11:37

2023-12-19T11:39

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Согласно опубликованному 18 декабря календарю федерального суда, назначенное на 11 января в Лос-Анджелесе заседание будет первым в рамках последнего расследования по налоговым обвинениям сына президента Джо Байдена. Хантеру предъявлено обвинение в трёх уголовных преступлениях и шести правонарушениях, включая подачу ложной декларации, непредставление налоговых деклараций, уклонение от уплаты налогов и неуплату налогов. По мнению обвинения, вместо того, чтобы платить налоги, он "потратил миллионы на экстравагантный образ жизни".По заявлению адвоката обвиняемого, прокуратура при возбуждении дела "подчинилась политическому давлению", а Хантер Байден стал мишенью "из-за политической позиции его отца".Издание уточняет, что последние дела возникли уже после того, как было заключено соглашение о признании вины по налоговым правонарушениям, которое могло бы избавить его от тюремного заключения.Сейчас Хантера Байдена обвиняют в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2020 год, что грозит ему тюремным сроком до 17 лет. Обвинительное заключение подписал спецпрокурор.В рамках первого дела сына президента также обвиняю в предоставлении неверных данных и отрицании употребления наркотиков при покупке пистолета "Кольт" в 2018 году. По совокупности обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тысяч долларов, но тюремный срок по таким делам нарушителям, привлекаемым впервые, как правило, не назначается.По мнению ряда американских экспертов, обвинительное заключение в отношении Хантера Байдена может стать "бомбой", которая загоняет претендующего на второй президентский срок Джо Байдена в "ловушку", построенную им самим.

https://ukraina.ru/20231218/1052187283.html

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