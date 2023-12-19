Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes - 19.12.2023 Украина.ру
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Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes
Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes - 19.12.2023 Украина.ру
Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes
Украинские войска беспомощны против используемых российскими самолётами планирующих бомб, представляющих для солдат и техники ВСУ большую опасность. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
2023-12-19T10:46
2023-12-19T10:46
новости
украина
россия
сво
вкс
бомбардировка
всу
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"В начале этого года ВКС России… начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбрасывании с высоты десятков тысяч футов могут летать на расстояние до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания", - написал Экс.По его словам, нанесение ударов планирующими бомбами УПАБ-1500 и ФАБ-500 позволяет российским самолётам "оставаться вне зоны досягаемости большинства наземных средств ПВО Украины". В то же время эти "дальние удары" сделали для украинских ВВС практически невозможным перехват российских истребителей-бомбардировщиков до того, как они сбросят планирующие бомбы."Российские зенитно-ракетные батареи С-400 удерживают украинских пилотов на украинской стороне линии фронта, откуда их ракеты класса "воздух-воздух" Р-27 не могут достичь российских бомбардировщиков", - добавил обозреватель.Он привёл в статье слова украинского военного, который назвал планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" для военнослужащих.По мнению Экса, ситуацию в лучшую для ВСУ сторону могут изменить передаваемые Киеву в 2024 году 60 истребителей F-16, имеющих лучшие радары и более дальнобойные ракеты, чем украинские Су-27 или МиГ-29.Напомним, что российская авиация активно применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Их использование позволяет боевым самолётам наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html
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новости, украина, россия, сво, вкс, бомбардировка, всу
Новости, Украина, Россия, СВО, ВКС, бомбардировка, ВСУ

Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes

10:46 19.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские войска беспомощны против используемых российскими самолётами планирующих бомб, представляющих для солдат и техники ВСУ большую опасность. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
"В начале этого года ВКС России… начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбрасывании с высоты десятков тысяч футов могут летать на расстояние до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания", - написал Экс.
По его словам, нанесение ударов планирующими бомбами УПАБ-1500 и ФАБ-500 позволяет российским самолётам "оставаться вне зоны досягаемости большинства наземных средств ПВО Украины". В то же время эти "дальние удары" сделали для украинских ВВС практически невозможным перехват российских истребителей-бомбардировщиков до того, как они сбросят планирующие бомбы.
"Российские зенитно-ракетные батареи С-400 удерживают украинских пилотов на украинской стороне линии фронта, откуда их ракеты класса "воздух-воздух" Р-27 не могут достичь российских бомбардировщиков", - добавил обозреватель.
Он привёл в статье слова украинского военного, который назвал планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" для военнослужащих.
По мнению Экса, ситуацию в лучшую для ВСУ сторону могут изменить передаваемые Киеву в 2024 году 60 истребителей F-16, имеющих лучшие радары и более дальнобойные ракеты, чем украинские Су-27 или МиГ-29.
Напомним, что российская авиация активно применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Их использование позволяет боевым самолётам наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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