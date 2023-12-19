https://ukraina.ru/20231219/1052222389.html
Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes
Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes - 19.12.2023 Украина.ру
Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes
Украинские войска беспомощны против используемых российскими самолётами планирующих бомб, представляющих для солдат и техники ВСУ большую опасность. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
2023-12-19T10:46
2023-12-19T10:46
2023-12-19T10:46
новости
украина
россия
сво
вкс
бомбардировка
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045744577_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_76cbe3d08b99af8310107c4ed6b245a3.jpg
"В начале этого года ВКС России… начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбрасывании с высоты десятков тысяч футов могут летать на расстояние до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания", - написал Экс.По его словам, нанесение ударов планирующими бомбами УПАБ-1500 и ФАБ-500 позволяет российским самолётам "оставаться вне зоны досягаемости большинства наземных средств ПВО Украины". В то же время эти "дальние удары" сделали для украинских ВВС практически невозможным перехват российских истребителей-бомбардировщиков до того, как они сбросят планирующие бомбы."Российские зенитно-ракетные батареи С-400 удерживают украинских пилотов на украинской стороне линии фронта, откуда их ракеты класса "воздух-воздух" Р-27 не могут достичь российских бомбардировщиков", - добавил обозреватель.Он привёл в статье слова украинского военного, который назвал планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" для военнослужащих.По мнению Экса, ситуацию в лучшую для ВСУ сторону могут изменить передаваемые Киеву в 2024 году 60 истребителей F-16, имеющих лучшие радары и более дальнобойные ракеты, чем украинские Су-27 или МиГ-29.Напомним, что российская авиация активно применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Их использование позволяет боевым самолётам наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045744577_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2a1d3c112f8d40ea5f61e0bd4a2939e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, вкс, бомбардировка, всу
Новости, Украина, Россия, СВО, ВКС, бомбардировка, ВСУ
Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes
Украинские войска беспомощны против используемых российскими самолётами планирующих бомб, представляющих для солдат и техники ВСУ большую опасность. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
"В начале этого года ВКС России… начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбрасывании с высоты десятков тысяч футов могут летать на расстояние до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания", - написал Экс.
По его словам, нанесение ударов планирующими бомбами УПАБ-1500 и ФАБ-500 позволяет российским самолётам "оставаться вне зоны досягаемости большинства наземных средств ПВО Украины". В то же время эти "дальние удары" сделали для украинских ВВС практически невозможным перехват российских истребителей-бомбардировщиков до того, как они сбросят планирующие бомбы.
"Российские зенитно-ракетные батареи С-400 удерживают украинских пилотов на украинской стороне линии фронта, откуда их ракеты класса "воздух-воздух" Р-27 не могут достичь российских бомбардировщиков", - добавил обозреватель.
Он привёл в статье слова украинского военного, который назвал планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" для военнослужащих.
По мнению Экса, ситуацию в лучшую для ВСУ сторону могут изменить передаваемые Киеву в 2024 году 60 истребителей F-16, имеющих лучшие радары и более дальнобойные ракеты, чем украинские Су-27 или МиГ-29.
Напомним, что российская авиация активно применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Их использование позволяет боевым самолётам наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.