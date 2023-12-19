https://ukraina.ru/20231219/1052222389.html

Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes

Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes - 19.12.2023 Украина.ру

Это русское оружие является "одним из самых больших страхов" солдат ВСУ – Forbes

Украинские войска беспомощны против используемых российскими самолётами планирующих бомб, представляющих для солдат и техники ВСУ большую опасность. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса

2023-12-19T10:46

2023-12-19T10:46

2023-12-19T10:46

новости

украина

россия

сво

вкс

бомбардировка

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045744577_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_76cbe3d08b99af8310107c4ed6b245a3.jpg

"В начале этого года ВКС России… начали вооружать свои истребители-бомбардировщики крылатыми бомбами со спутниковым наведением, которые при сбрасывании с высоты десятков тысяч футов могут летать на расстояние до 25 миль и поражать цели в пределах нескольких сотен футов от точки прицеливания", - написал Экс.По его словам, нанесение ударов планирующими бомбами УПАБ-1500 и ФАБ-500 позволяет российским самолётам "оставаться вне зоны досягаемости большинства наземных средств ПВО Украины". В то же время эти "дальние удары" сделали для украинских ВВС практически невозможным перехват российских истребителей-бомбардировщиков до того, как они сбросят планирующие бомбы."Российские зенитно-ракетные батареи С-400 удерживают украинских пилотов на украинской стороне линии фронта, откуда их ракеты класса "воздух-воздух" Р-27 не могут достичь российских бомбардировщиков", - добавил обозреватель.Он привёл в статье слова украинского военного, который назвал планирующие бомбы "одним из самых больших страхов" для военнослужащих.По мнению Экса, ситуацию в лучшую для ВСУ сторону могут изменить передаваемые Киеву в 2024 году 60 истребителей F-16, имеющих лучшие радары и более дальнобойные ракеты, чем украинские Су-27 или МиГ-29.Напомним, что российская авиация активно применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Их использование позволяет боевым самолётам наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

https://ukraina.ru/20231219/1052217460.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво, вкс, бомбардировка, всу