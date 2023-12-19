"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкИсполком МОК примет решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018
Условия допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), являются профанацией, заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости
По мнению президента ВФП, МОК не объявил ничего нового, условия остались неприемлемыми, человек "должен испытывать унижения".
"Ни я, ни спортсмены не видим ничего положительного. Это очередная профанация, от которой мы уже устали. Было принято решение, согласно которому спортсмены имеют право выбора. Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии", - приводит агентство слова Сальников.
В начале месяца МОК сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты должны будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия в Играх.
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