"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже - 19.12.2023 Украина.ру
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"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже
"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже - 19.12.2023 Украина.ру
"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже
Условия допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), являются профанацией, заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-19T09:55
2023-12-19T09:55
новости
россия
олимпийские игры
мок
антироссийские санкции
русофобия
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По мнению президента ВФП, МОК не объявил ничего нового, условия остались неприемлемыми, человек "должен испытывать унижения".В начале месяца МОК сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты должны будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия в Играх.
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новости, россия, олимпийские игры, мок, антироссийские санкции, русофобия
Новости, Россия, Олимпийские игры, МОК, антироссийские санкции, Русофобия

"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже

09:55 19.12.2023
 
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Условия допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), являются профанацией, заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости
По мнению президента ВФП, МОК не объявил ничего нового, условия остались неприемлемыми, человек "должен испытывать унижения".
"Ни я, ни спортсмены не видим ничего положительного. Это очередная профанация, от которой мы уже устали. Было принято решение, согласно которому спортсмены имеют право выбора. Но интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось еще номер на спине вышить вместо фамилии", - приводит агентство слова Сальников.
В начале месяца МОК сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты должны будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия в Играх.
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