https://ukraina.ru/20231219/1052219510.html

"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже

"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже - 19.12.2023 Украина.ру

"Очередная профанация": главу ВФП Сальникова возмутили условия МОК по допуску на Игры в Париже

Условия допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже, выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК), являются профанацией, заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-19T09:55

2023-12-19T09:55

2023-12-19T09:55

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По мнению президента ВФП, МОК не объявил ничего нового, условия остались неприемлемыми, человек "должен испытывать унижения".В начале месяца МОК сообщил, что до Олимпиады-2024 допускаются спортсмены из России и Белоруссии, которые сумели пройти квалификацию. Атлеты должны будут выступать в нейтральном статусе и смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Спортсмены и персонал, которые активно поддерживают события на Украине или имеют связь с военными структурами России или Белоруссии, не будут допущены до участия в Играх.

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новости, россия, олимпийские игры, мок, антироссийские санкции, русофобия