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Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян

Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян - 18.12.2023 Украина.ру

Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян

Власти Латвии планируют выслать около тысячи россиян, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе в эфире телеканала TV3

2023-12-18T13:27

2023-12-18T13:27

2023-12-18T13:27

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"Более тысячи человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: "Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится". Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии", - сказала Розе.30 ноября завершился период, когда проживающие в Латвии граждане РФ могли подать документы на получение латвийского вида на жительство. В установленный срок подали около 15,5 тысячи заявлений на постоянный ВНЖ, а 3 тысячи – на временный.Розе сообщила, что тех, кто "ничего не сделал" до этого срока или у кого не получилось сдать экзамен по латышскому языку, около 2,5 тысячи, однако управление еще должно проверить, не уехала ли часть из них в Россию через другие страны Евросоюза, в частности, Эстонию.Правительство Латвии предоставит россиянам 30 дней на выезд. Однако срок может быть продлён до года при наличии особых обстоятельств.В августе 2022 года Кабмин Латвии принял решение продлевать временные ВНЖ гражданам России только в исключительных случаях. Постоянный ВНЖ выдаётся теперь только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

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новости, латвия, россия, россияне, депортация