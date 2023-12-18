Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052194654.html
Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян
Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян - 18.12.2023 Украина.ру
Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян
Власти Латвии планируют выслать около тысячи россиян, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе в эфире телеканала TV3
2023-12-18T13:27
2023-12-18T13:27
новости
латвия
россия
россияне
депортация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052194756_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_6bad3eb80422f659bc2ba60697d6b632.jpg
"Более тысячи человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: "Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится". Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии", - сказала Розе.30 ноября завершился период, когда проживающие в Латвии граждане РФ могли подать документы на получение латвийского вида на жительство. В установленный срок подали около 15,5 тысячи заявлений на постоянный ВНЖ, а 3 тысячи – на временный.Розе сообщила, что тех, кто "ничего не сделал" до этого срока или у кого не получилось сдать экзамен по латышскому языку, около 2,5 тысячи, однако управление еще должно проверить, не уехала ли часть из них в Россию через другие страны Евросоюза, в частности, Эстонию.Правительство Латвии предоставит россиянам 30 дней на выезд. Однако срок может быть продлён до года при наличии особых обстоятельств.В августе 2022 года Кабмин Латвии принял решение продлевать временные ВНЖ гражданам России только в исключительных случаях. Постоянный ВНЖ выдаётся теперь только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
https://ukraina.ru/20231021/1050378313.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/12/1052194756_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_fd6d9451c5b298a1d496e0bd5fe22525.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, россия, россияне, депортация
Новости, Латвия, Россия, россияне, депортация

Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян

13:27 18.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Власти Латвии планируют выслать около тысячи россиян, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе в эфире телеканала TV3
"Более тысячи человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: "Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится". Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии", - сказала Розе.
30 ноября завершился период, когда проживающие в Латвии граждане РФ могли подать документы на получение латвийского вида на жительство. В установленный срок подали около 15,5 тысячи заявлений на постоянный ВНЖ, а 3 тысячи – на временный.
Розе сообщила, что тех, кто "ничего не сделал" до этого срока или у кого не получилось сдать экзамен по латышскому языку, около 2,5 тысячи, однако управление еще должно проверить, не уехала ли часть из них в Россию через другие страны Евросоюза, в частности, Эстонию.
Правительство Латвии предоставит россиянам 30 дней на выезд. Однако срок может быть продлён до года при наличии особых обстоятельств.
В августе 2022 года Кабмин Латвии принял решение продлевать временные ВНЖ гражданам России только в исключительных случаях. Постоянный ВНЖ выдаётся теперь только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
21 октября, 11:30
"Лингвистический геноцид". Латвия добивается тотальной депортации русскоязычныхПроживающим в Латвии российским гражданам, не выполнившим требования миграционного закона, придётся покинуть её в течение 90 дней. Об этом заявил глава латвийского МВД Рихардс Козловскис.
 
НовостиЛатвияРоссияроссиянедепортация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:0019 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского
13:59На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет
13:57Еще одно прослушивающее устройство нашли у личного помощника Залужного — СМИ
13:33Кремль внимательно следит за выборами в Сербии — Песков
13:27Власти Латвии планируют выдворить более тысячи россиян
13:22Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада
13:18В Крыму снова национализировали имущество украинских олигархов
13:18Американские F-16 не помогут против баллистических ракет - Игнат
13:05План "Б" для экономики, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 декабря
13:04Александр Бастрыкин, биография
12:42Болгария отказалась от повышенных тарифов на транзит российского газа
12:23Депутат Госдумы Шеремет посоветовал киевским властям переходить к "плану Г"
12:22"Купите квадрокоптер вместо премий": закарпатский депутат не поделил бюджет и отомстил гранатами
12:01Politico: эйфория прошла, Зеленскому пора подумать о смене правительства
11:58Украину ждёт сахарный кризис вслед за зерновым - Азаров
11:58Бригаду Вооруженных сил Германии развернут в Литве к 2027 году
11:55Украинские власти превратили Херсон в место для мародерства - Сальдо
11:51Сенатор пообещала наказать Киев за преступления против детей
11:31Украина нарушила больше 12 международных документов о защите детей - сенатор
11:31"Чувствую, враг нас боится"– тульский десантник о зачистке бойцов ВСУ под Соледаром
Лента новостейМолния