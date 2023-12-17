Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро - 17.12.2023 Украина.ру
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Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро
Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро - 17.12.2023 Украина.ру
Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро
Найден способ, который позволяет России делать взносы в международные организации
2023-12-17T17:23
2023-12-17T17:23
новости
оон
россия
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Директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев рассказал, что Россия нашла способ перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро. Об этом сообщает РИА Новости заявилДипломат напомнил, что в 2022 году из-за санкций Россия оказалась в затруднительном положении при переводе средств в бюджеты международных организаций. Ильичев добавил, что рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики".
https://ukraina.ru/20231213/1052028652.html
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новости, оон, россия
Новости, ООН, Россия

Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро

17:23 17.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Найден способ, который позволяет России делать взносы в международные организации
Директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев рассказал, что Россия нашла способ перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро. Об этом сообщает РИА Новости заявил
Дипломат напомнил, что в 2022 году из-за санкций Россия оказалась в затруднительном положении при переводе средств в бюджеты международных организаций.
"Однако Москве удалось выработать механизм осуществлять платежи. На данный момент в основном расчеты ведутся в долларах США и евро", – сообщает издание.
Ильичев добавил, что рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики".
13 декабря, 09:51
ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYTООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации, гражданина Украины Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов в качестве компенсации за неудачные "инвестиции". Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает газета New York Times
 
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