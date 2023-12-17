Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро
Найден способ, который позволяет России делать взносы в международные организации
Директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев рассказал, что Россия нашла способ перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро. Об этом сообщает РИА Новости заявил
Дипломат напомнил, что в 2022 году из-за санкций Россия оказалась в затруднительном положении при переводе средств в бюджеты международных организаций.
"Однако Москве удалось выработать механизм осуществлять платежи. На данный момент в основном расчеты ведутся в долларах США и евро", – сообщает издание.
Ильичев добавил, что рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики".
13 декабря, 09:51ООН требует у экс-замгенсека с Украины 63 миллиона долларов – NYTООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации, гражданина Украины Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов в качестве компенсации за неудачные "инвестиции". Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает газета New York Times