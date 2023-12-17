https://ukraina.ru/20231217/1052182733.html

Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро

Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро - 17.12.2023 Украина.ру

Россия выработала механизм уплаты взносов в ООН в долларах и евро

Найден способ, который позволяет России делать взносы в международные организации

2023-12-17T17:23

2023-12-17T17:23

2023-12-17T17:23

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Директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев рассказал, что Россия нашла способ перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро. Об этом сообщает РИА Новости заявилДипломат напомнил, что в 2022 году из-за санкций Россия оказалась в затруднительном положении при переводе средств в бюджеты международных организаций. Ильичев добавил, что рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики".

https://ukraina.ru/20231213/1052028652.html

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