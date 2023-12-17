Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны - 17.12.2023 Украина.ру
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Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны
Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны - 17.12.2023 Украина.ру
Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны
Снятие ограничения – временное, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины
2023-12-17T16:57
2023-12-17T16:57
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австрия
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции временно сняло с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны.На сайте ведомства сообщается, что снятие ограничения будет действовать на период проведения двусторонних консультаций с представителями Еврокомиссии. Австрия блокировала новые санкции ЕС против России без исключения банка Raiffeisen из украинского реестра международных спонсоров войны. После переговоров его статус был приостановлен. Теперь вето на новые ограничения против России было снято.
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новости, новости украины, санкции, антироссийские санкции, австрия
Новости, Новости Украины, санкции, антироссийские санкции, Австрия

Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны

16:57 17.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии
Акция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Снятие ограничения – временное, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции временно сняло с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны.
На сайте ведомства сообщается, что снятие ограничения будет действовать на период проведения двусторонних консультаций с представителями Еврокомиссии.
Австрия блокировала новые санкции ЕС против России без исключения банка Raiffeisen из украинского реестра международных спонсоров войны. После переговоров его статус был приостановлен. Теперь вето на новые ограничения против России было снято.
Акция против мер по противодействию коронавирусу в Австрии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 08:20
Австрия отказалась от возражений, мешавших принять 12-й пакет санкций – PoliticoАвстрия сняла технические возражения против 12-го пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом со ссылкой на дипломатические источники 15 декабря сообщает Politico
 
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