https://ukraina.ru/20231217/1052182624.html

Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны

Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны - 17.12.2023 Украина.ру

Украина сняла с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны

Снятие ограничения – временное, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины

2023-12-17T16:57

2023-12-17T16:57

2023-12-17T16:57

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции временно сняло с австрийского Raiffeisen Bank статус международного спонсора войны.На сайте ведомства сообщается, что снятие ограничения будет действовать на период проведения двусторонних консультаций с представителями Еврокомиссии. Австрия блокировала новые санкции ЕС против России без исключения банка Raiffeisen из украинского реестра международных спонсоров войны. После переговоров его статус был приостановлен. Теперь вето на новые ограничения против России было снято.

https://ukraina.ru/20231215/1052139838.html

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