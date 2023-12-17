Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами" - 17.12.2023 Украина.ру
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Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами"
Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами" - 17.12.2023 Украина.ру
Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами"
Глава государства признался, что в начале 2000-х наивно полагал, что Запад борется с Россией просто "по инерции" – потому что привык бороться с СССР
2023-12-17T15:55
2023-12-17T15:55
новости
владимир путин
запад
ссср
россия
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После распада СССР у Запада был план развалить Россию. Об этом Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. При этом, по словам президента, он наивно полагал, что борьба с Россией – это просто привычка.Негативные действия в отношении России, например, очевидная поддержка сепаратизма и терроризма на территории нашей страны и многое другое говорило об их намерениях. Стремление развалить страну было связано с тем, что такой большой сосед им был не желателен. Американский политический деятель Збигнев Бжезинский предлагал разделить Россию на пять частей, а после каждую по отдельности подчинить Западу. Такой расклад не позволил бы каждой отстаивать свои национальные интересы и открыл доступ к огромным ресурсам Российской Федерации.
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новости, владимир путин, запад, ссср, россия
Новости, Владимир Путин, Запад, СССР, Россия

Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами"

15:55 17.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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Глава государства признался, что в начале 2000-х наивно полагал, что Запад борется с Россией просто "по инерции" – потому что привык бороться с СССР
После распада СССР у Запада был план развалить Россию. Об этом Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. При этом, по словам президента, он наивно полагал, что борьба с Россией – это просто привычка.
"Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убежденно, так называемый цивилизованный мир понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации", — сказал Путин.
Негативные действия в отношении России, например, очевидная поддержка сепаратизма и терроризма на территории нашей страны и многое другое говорило об их намерениях.

"Но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий — вот привыкли бороться с СССР и продолжают, — пояснил Путин. – А реалии таковы <…> после распада Советского Союза считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию".

Стремление развалить страну было связано с тем, что такой большой сосед им был не желателен. Американский политический деятель Збигнев Бжезинский предлагал разделить Россию на пять частей, а после каждую по отдельности подчинить Западу. Такой расклад не позволил бы каждой отстаивать свои национальные интересы и открыл доступ к огромным ресурсам Российской Федерации.
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