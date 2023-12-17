https://ukraina.ru/20231217/1052181990.html

Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами"

Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами" - 17.12.2023 Украина.ру

Путин: "После распада СССР Запад хотел разделить Россию на пять частей и завладеть её ресурсами"

Глава государства признался, что в начале 2000-х наивно полагал, что Запад борется с Россией просто "по инерции" – потому что привык бороться с СССР

2023-12-17T15:55

2023-12-17T15:55

2023-12-17T15:55

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После распада СССР у Запада был план развалить Россию. Об этом Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. При этом, по словам президента, он наивно полагал, что борьба с Россией – это просто привычка.Негативные действия в отношении России, например, очевидная поддержка сепаратизма и терроризма на территории нашей страны и многое другое говорило об их намерениях. Стремление развалить страну было связано с тем, что такой большой сосед им был не желателен. Американский политический деятель Збигнев Бжезинский предлагал разделить Россию на пять частей, а после каждую по отдельности подчинить Западу. Такой расклад не позволил бы каждой отстаивать свои национальные интересы и открыл доступ к огромным ресурсам Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20231214/1052121533.html

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новости, владимир путин, запад, ссср, россия