В Николаеве охранники не пустили в бомбоубежище участников акции в поддержку ВСУ - 17.12.2023 Украина.ру
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В Николаеве охранники не пустили в бомбоубежище участников акции в поддержку ВСУ
В Николаеве охранники не пустили в бомбоубежище участников акции в поддержку ВСУ - 17.12.2023 Украина.ру
В Николаеве охранники не пустили в бомбоубежище участников акции в поддержку ВСУ
Во время воздушной тревоги участники акции остались на улице. Открыто уголовное дело, сообщает "Украинская правда"
2023-12-17T15:25
2023-12-17T15:25
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В Николаеве прядка 30 участников акции "Деньги на ВСУ" не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги. После объявления воздушной тревоги они пытались попасть в укрытие, стучали в дверь, но охранники, которые были внутри, не услышали. Когда же охранник открыл дверь, он только сказал, что тревогу уже отбили, и снова закрыл дверь. По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы
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новости, новости украины, воздушная тревога, горсовет, всу
Новости, Новости Украины, воздушная тревога, горсовет, ВСУ

В Николаеве охранники не пустили в бомбоубежище участников акции в поддержку ВСУ

15:25 17.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Во время воздушной тревоги участники акции остались на улице. Открыто уголовное дело, сообщает "Украинская правда"
В Николаеве прядка 30 участников акции "Деньги на ВСУ" не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги. После объявления воздушной тревоги они пытались попасть в укрытие, стучали в дверь, но охранники, которые были внутри, не услышали. Когда же охранник открыл дверь, он только сказал, что тревогу уже отбили, и снова закрыл дверь.
"Как-то прокомментировать то, что он не открыл дверь раньше, во время тревоги, он отказался", - пишет "Украинская правда".
По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы
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