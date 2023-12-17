В Николаеве охранники не пустили в бомбоубежище участников акции в поддержку ВСУ
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Во время воздушной тревоги участники акции остались на улице. Открыто уголовное дело, сообщает "Украинская правда"
В Николаеве прядка 30 участников акции "Деньги на ВСУ" не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги. После объявления воздушной тревоги они пытались попасть в укрытие, стучали в дверь, но охранники, которые были внутри, не услышали. Когда же охранник открыл дверь, он только сказал, что тревогу уже отбили, и снова закрыл дверь.
"Как-то прокомментировать то, что он не открыл дверь раньше, во время тревоги, он отказался", - пишет "Украинская правда".
По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы
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