https://ukraina.ru/20231217/1052181687.html

Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте

Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте - 17.12.2023 Украина.ру

Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте

Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в зоне ответственности... Украина.ру, 17.12.2023

2023-12-17T14:38

2023-12-17T14:38

2023-12-17T14:38

новости

новости украины

спецоперация

сво

россия

украина

всу

переговоры

заморозка

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/11/1052181539_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3e37a198b7433b16e033744c13e112a.jpg.webp

Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в зоне ответственности подразделений СДД, о главных угрозах на фронте, а также об ограничении западной помощи для ВСУ и о вероятности переговоров по Украине. #Бородай #СДД #Марьинка #Авдеевка #Донецк #Донбасс #ДНР #фронт #продвижение #наступление #США #дрон #дроны #БПЛА #заморозка #переговоры #ВСУ #Украина #Россия #СВО #спецоперация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, спецоперация, сво, россия, украина, всу, переговоры, заморозка, бпла, дроны, сша, наступление, фронт, днр, донбасс, донецк, авдеевка, марьинка, сдд, александр бородай, видео