https://ukraina.ru/20231217/1052181687.html
Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте
Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте - 17.12.2023 Украина.ру
Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте
Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в зоне ответственности... Украина.ру, 17.12.2023
2023-12-17T14:38
2023-12-17T14:38
2023-12-17T14:38
новости
новости украины
спецоперация
сво
россия
украина
всу
переговоры
заморозка
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/11/1052181539_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3e37a198b7433b16e033744c13e112a.jpg.webp
Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в зоне ответственности подразделений СДД, о главных угрозах на фронте, а также об ограничении западной помощи для ВСУ и о вероятности переговоров по Украине. #Бородай #СДД #Марьинка #Авдеевка #Донецк #Донбасс #ДНР #фронт #продвижение #наступление #США #дрон #дроны #БПЛА #заморозка #переговоры #ВСУ #Украина #Россия #СВО #спецоперация
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/11/1052181539_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_749155872979fdf8c1c544891b4dcc33.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, спецоперация, сво, россия, украина, всу, переговоры, заморозка, бпла, дроны, сша, наступление, фронт, днр, донбасс, донецк, авдеевка, марьинка, сдд, александр бородай, видео
Новости, Новости Украины, Спецоперация, СВО, Россия, Украина, ВСУ, переговоры, заморозка, БПЛА, дроны, США, наступление, фронт, ДНР, Донбасс, Донецк, Авдеевка, Марьинка, СДД, Александр Бородай