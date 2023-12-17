Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте - 17.12.2023 Украина.ру
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Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте
Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте - 17.12.2023 Украина.ру
Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте
Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в зоне ответственности... Украина.ру, 17.12.2023
2023-12-17T14:38
2023-12-17T14:38
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Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в зоне ответственности подразделений СДД, о главных угрозах на фронте, а также об ограничении западной помощи для ВСУ и о вероятности переговоров по Украине. #Бородай #СДД #Марьинка #Авдеевка #Донецк #Донбасс #ДНР #фронт #продвижение #наступление #США #дрон #дроны #БПЛА #заморозка #переговоры #ВСУ #Украина #Россия #СВО #спецоперация
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новости, новости украины, спецоперация, сво, россия, украина, всу, переговоры, заморозка, бпла, дроны, сша, наступление, фронт, днр, донбасс, донецк, авдеевка, марьинка, сдд, александр бородай, видео
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Супербойцы ВСУ, главная цель США и лучшая погода для наступления России: Бородай о делах на фронте

14:38 17.12.2023
 
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Депутат Государственной Думы России, глава Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в зоне ответственности подразделений СДД, о главных угрозах на фронте, а также об ограничении западной помощи для ВСУ и о вероятности переговоров по Украине.
#Бородай #СДД #Марьинка #Авдеевка #Донецк #Донбасс #ДНР #фронт #продвижение #наступление #США #дрон #дроны #БПЛА #заморозка #переговоры #ВСУ #Украина #Россия #СВО #спецоперация
 
НовостиНовости УкраиныСпецоперацияСВОРоссияУкраинаВСУпереговорызаморозкаБПЛАдроныСШАнаступлениефронтДНРДонбассДонецкАвдеевкаМарьинкаСДДАлександр Бородай
 
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