Путин: "НАТО – задний двор США"

Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средства Помочь странам НАТО, которые не знают куда или как потратить два процента ВВП, вызвался генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Об этом пишет РИА Новости