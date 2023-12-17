Путин: "НАТО – задний двор США"
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
По мнению президента России, именно Штаты являются хозяином НАТО
Президент России Владимир Путин назвал НАТО задним двором США. Такая реплика прозвучала в интервью Павлу Зарубину. Он добавил, что являясь хозяином НАТО, США вряд ли по-настоящему стремится к нанесению "статического поражения" России.
"Президент любой крупной страны, тем более хозяина НАТО, кем является США, НАТО – это их задний двор, понимает, что у России нет никакого интереса воевать с НАТО", – пояснил Путин.
По мнению президента, заявления о том, что Россия намерена развязывать военный конфликт со странами НАТО, лишь фигура речи, которая прикрывает ошибочную политику США в отношении Кремля.
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