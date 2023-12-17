Путин: "НАТО – задний двор США" - 17.12.2023 Украина.ру
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Путин: "НАТО – задний двор США"
Путин: "НАТО – задний двор США" - 17.12.2023 Украина.ру
Путин: "НАТО – задний двор США"
По мнению президента России, именно Штаты являются хозяином НАТО
2023-12-17T12:58
2023-12-17T12:58
новости
нато
сша
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин назвал НАТО задним двором США. Такая реплика прозвучала в интервью Павлу Зарубину. Он добавил, что являясь хозяином НАТО, США вряд ли по-настоящему стремится к нанесению "статического поражения" России.По мнению президента, заявления о том, что Россия намерена развязывать военный конфликт со странами НАТО, лишь фигура речи, которая прикрывает ошибочную политику США в отношении Кремля.
https://ukraina.ru/20231207/1051839067.html
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Новости, НАТО, США, Владимир Путин, Россия

Путин: "НАТО – задний двор США"

12:58 17.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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По мнению президента России, именно Штаты являются хозяином НАТО
Президент России Владимир Путин назвал НАТО задним двором США. Такая реплика прозвучала в интервью Павлу Зарубину. Он добавил, что являясь хозяином НАТО, США вряд ли по-настоящему стремится к нанесению "статического поражения" России.
"Президент любой крупной страны, тем более хозяина НАТО, кем является США, НАТО – это их задний двор, понимает, что у России нет никакого интереса воевать с НАТО", – пояснил Путин.
По мнению президента, заявления о том, что Россия намерена развязывать военный конфликт со странами НАТО, лишь фигура речи, которая прикрывает ошибочную политику США в отношении Кремля.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 18:32
Столтенберг пообещал помочь странам НАТО потратить их средстваПомочь странам НАТО, которые не знают куда или как потратить два процента ВВП, вызвался генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Об этом пишет РИА Новости
 
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