Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Заявления о планах России напасть на страны НАТО на самом деле прикрывают ошибочную политику, которую ведет США в отношении нашей страны, уверен президент
Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления Байдена о том, что РФ может напасть на НАТО. У России никогда не было в планах развязывание военного конфликта со странами НАТО, заявил лидер РФ в интервью Павлу Зарубину.
"Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", — заявил президент России.
Он уверен, что на самом деле США не заинтересованы с учетом перспектив мирового развития в нанесении "статического поражения" России.
"Президент любой крупной страны, тем более хозяина НАТО, кем является США, НАТО – это их задний двор, понимает, что у России нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного", – пояснил Путин.
Президент добавил, что у Кремля нет никаких территориальных претензий к странам НАТО. В связи с этим Россия заинтересована исключительно в развитии отношений.