Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь" - 17.12.2023 Украина.ру
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Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь"
Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь" - 17.12.2023 Украина.ру
Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь"
Заявления о планах России напасть на страны НАТО на самом деле прикрывают ошибочную политику, которую ведет США в отношении нашей страны, уверен президент
2023-12-17T12:08
2023-12-17T12:08
нато
новости
россия
владимир путин
сша
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Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления Байдена о том, что РФ может напасть на НАТО. У России никогда не было в планах развязывание военного конфликта со странами НАТО, заявил лидер РФ в интервью Павлу Зарубину.Он уверен, что на самом деле США не заинтересованы с учетом перспектив мирового развития в нанесении "статического поражения" России.Президент добавил, что у Кремля нет никаких территориальных претензий к странам НАТО. В связи с этим Россия заинтересована исключительно в развитии отношений.
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нато, новости, россия, владимир путин, сша
НАТО, Новости, Россия, Владимир Путин, США

Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь"

12:08 17.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Заявления о планах России напасть на страны НАТО на самом деле прикрывают ошибочную политику, которую ведет США в отношении нашей страны, уверен президент
Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления Байдена о том, что РФ может напасть на НАТО. У России никогда не было в планах развязывание военного конфликта со странами НАТО, заявил лидер РФ в интервью Павлу Зарубину.
"Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", — заявил президент России.
Он уверен, что на самом деле США не заинтересованы с учетом перспектив мирового развития в нанесении "статического поражения" России.

"Президент любой крупной страны, тем более хозяина НАТО, кем является США, НАТО – это их задний двор, понимает, что у России нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного", – пояснил Путин.

Президент добавил, что у Кремля нет никаких территориальных претензий к странам НАТО. В связи с этим Россия заинтересована исключительно в развитии отношений.
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