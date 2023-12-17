https://ukraina.ru/20231217/1052179300.html

Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь"

Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь" - 17.12.2023 Украина.ру

Путин: "Заявления Байдена о планах России напасть на НАТО – чушь"

Заявления о планах России напасть на страны НАТО на самом деле прикрывают ошибочную политику, которую ведет США в отношении нашей страны, уверен президент

2023-12-17T12:08

2023-12-17T12:08

2023-12-17T12:08

нато

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владимир путин

сша

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Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления Байдена о том, что РФ может напасть на НАТО. У России никогда не было в планах развязывание военного конфликта со странами НАТО, заявил лидер РФ в интервью Павлу Зарубину.Он уверен, что на самом деле США не заинтересованы с учетом перспектив мирового развития в нанесении "статического поражения" России.Президент добавил, что у Кремля нет никаких территориальных претензий к странам НАТО. В связи с этим Россия заинтересована исключительно в развитии отношений.

https://ukraina.ru/20231217/1052179118.html

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нато, новости, россия, владимир путин, сша