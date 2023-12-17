https://ukraina.ru/20231217/1052179118.html

"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин

"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин - 17.12.2023 Украина.ру

"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин

Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию создать Ленинградский военный округ, сообщил президент

2023-12-17T11:37

2023-12-17T11:37

2023-12-17T11:38

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У России с Финляндией всегда были дружеские отношения, сказал президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Единственным спорный момент касался лесного комплекса, но и он не были ключевыми.В понедельник, 18 декабря, представители Хельсинки и США подпишут договор Defence Cooperation Agreement, который позволит военным из Штатов разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в Финляндии.

https://ukraina.ru/20231215/1052146311.html

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