"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин - 17.12.2023 Украина.ру
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"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин
"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин - 17.12.2023 Украина.ру
"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин
Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию создать Ленинградский военный округ, сообщил президент
2023-12-17T11:37
2023-12-17T11:38
новости
россия
финляндия
нато
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У России с Финляндией всегда были дружеские отношения, сказал президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Единственным спорный момент касался лесного комплекса, но и он не были ключевыми.В понедельник, 18 декабря, представители Хельсинки и США подпишут договор Defence Cooperation Agreement, который позволит военным из Штатов разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в Финляндии.
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новости, россия, финляндия, нато
Новости, Россия, Финляндия, НАТО

"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин

11:37 17.12.2023 (обновлено: 11:38 17.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию создать Ленинградский военный округ, сообщил президент
У России с Финляндией всегда были дружеские отношения, сказал президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Единственным спорный момент касался лесного комплекса, но и он не были ключевыми.
– У нас что с Финляндией были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, давно решены в середине 20 века. У нас были самые добрые, сердечные отношения, экономически все развивалось. Да, в лесном комплексе были какие-то проблемы, связанные с необходимостью переработки леса внутри страны. Ну и всё, ну это это чушь, мелочь. Проблем не было – теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там воинские подразделения", — заявил Владимир Путин.
В понедельник, 18 декабря, представители Хельсинки и США подпишут договор Defence Cooperation Agreement, который позволит военным из Штатов разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в Финляндии.
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 11:15
США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базыПравительство Финляндии намерено подписать оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) с США, сообщает пресс-служба кабмина страны
 
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