"У Финляндии не было проблем с Россией. Теперь будут" – Путин
11:37 17.12.2023 (обновлено: 11:38 17.12.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию создать Ленинградский военный округ, сообщил президент
У России с Финляндией всегда были дружеские отношения, сказал президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Единственным спорный момент касался лесного комплекса, но и он не были ключевыми.
– У нас что с Финляндией были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, давно решены в середине 20 века. У нас были самые добрые, сердечные отношения, экономически все развивалось. Да, в лесном комплексе были какие-то проблемы, связанные с необходимостью переработки леса внутри страны. Ну и всё, ну это это чушь, мелочь. Проблем не было – теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там воинские подразделения", — заявил Владимир Путин.
В понедельник, 18 декабря, представители Хельсинки и США подпишут договор Defence Cooperation Agreement, который позволит военным из Штатов разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в Финляндии.