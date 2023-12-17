https://ukraina.ru/20231217/1052178655.html

В Шебекино в результате атаки дронов ВСУ ранен мужчина и убито 12 коров

В Шебекино в результате атаки дронов ВСУ ранен мужчина и убито 12 коров - 17.12.2023 Украина.ру

В Шебекино в результате атаки дронов ВСУ ранен мужчина и убито 12 коров

За сутки киевский режим совершил десятки атак на населенные пункты Белгородской области. Большая часть атак обошлась без последствий, но в двух случаях есть разрушения, один человек пострадал, сообщил губернатор региона

2023-12-17T10:57

2023-12-17T10:57

2023-12-17T10:57

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вячеслав гладков

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За минувшие сутки 16 декабря ВСУ совершили 56 атак по различным населенным пунктам Белгородской области. Данные за сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.По селам Наумовка и Солнцевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селам Журавлевка и Щетиновка – по 2. Также в Щетиновке с БПЛА сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. В Нехотеевке и Журавлевке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 2 минометных снаряда, по окраинам села Почаево и хутора Байрак – по 3 минометных снаряда. Обошлось без последствий. ⠀В Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Также под обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 4 прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀ В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Также в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма – установлено 3 прилета. По хутору Мухин и селу Середа выпущено 4 и 8 минометных снарядов соответственно. В селе Муром дрон-камикадзе противника совершил падение с последующей детонацией. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

https://ukraina.ru/20231216/1052175452.html

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новости, новости украины, всу, белгородская область, вячеслав гладков