В Шебекино в результате атаки дронов ВСУ ранен мужчина и убито 12 коров - 17.12.2023 Украина.ру
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В Шебекино в результате атаки дронов ВСУ ранен мужчина и убито 12 коров
В Шебекино в результате атаки дронов ВСУ ранен мужчина и убито 12 коров - 17.12.2023 Украина.ру
В Шебекино в результате атаки дронов ВСУ ранен мужчина и убито 12 коров
За сутки киевский режим совершил десятки атак на населенные пункты Белгородской области. Большая часть атак обошлась без последствий, но в двух случаях есть разрушения, один человек пострадал, сообщил губернатор региона
2023-12-17T10:57
2023-12-17T10:57
новости
новости украины
всу
белгородская область
вячеслав гладков
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За минувшие сутки 16 декабря ВСУ совершили 56 атак по различным населенным пунктам Белгородской области. Данные за сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.По селам Наумовка и Солнцевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селам Журавлевка и Щетиновка – по 2. Также в Щетиновке с БПЛА сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. В Нехотеевке и Журавлевке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 2 минометных снаряда, по окраинам села Почаево и хутора Байрак – по 3 минометных снаряда. Обошлось без последствий. ⠀В Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Также под обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 4 прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀ В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Также в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма – установлено 3 прилета. По хутору Мухин и селу Середа выпущено 4 и 8 минометных снарядов соответственно. В селе Муром дрон-камикадзе противника совершил падение с последующей детонацией. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
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новости, новости украины, всу, белгородская область, вячеслав гладков
Новости, Новости Украины, ВСУ, Белгородская область, Вячеслав Гладков

В Шебекино в результате атаки дронов ВСУ ранен мужчина и убито 12 коров

10:57 17.12.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВ ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
За сутки киевский режим совершил десятки атак на населенные пункты Белгородской области. Большая часть атак обошлась без последствий, но в двух случаях есть разрушения, один человек пострадал, сообщил губернатор региона
За минувшие сутки 16 декабря ВСУ совершили 56 атак по различным населенным пунктам Белгородской области. Данные за сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
По селам Наумовка и Солнцевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селам Журавлевка и Щетиновка – по 2. Также в Щетиновке с БПЛА сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас. В Нехотеевке и Журавлевке противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий.
В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 7 прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 2 минометных снаряда, по окраинам села Почаево и хутора Байрак – по 3 минометных снаряда. Обошлось без последствий. ⠀
В Краснояружском районе в селе Поповка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Также под обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 4 прилета. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀
В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе.
"В результате детонации взрывного устройства ранило пассажира газели. У пострадавшего осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Мужчина доставлен в центральную районную больницу. Осколками взрывного устройства повреждены газель и экскаватор", – рассказал Гладков.
Также в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма – установлено 3 прилета.
"Погибло 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище", – уточнил губернатор.
По хутору Мухин и селу Середа выпущено 4 и 8 минометных снарядов соответственно. В селе Муром дрон-камикадзе противника совершил падение с последующей детонацией. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
Вчера, 17:13
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - СальдоВооруженные силы Украины обстреляли место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, погибло два мирных жителя, сообщил 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
 
НовостиНовости УкраиныВСУБелгородская областьВячеслав Гладков
 
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