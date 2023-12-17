https://ukraina.ru/20231217/1052151074.html

"Слово пацана": у советника Хавьера Милея нашли тюремную татуировку на русском

"Слово пацана": у советника Хавьера Милея нашли тюремную татуировку на русском - 17.12.2023 Украина.ру

"Слово пацана": у советника Хавьера Милея нашли тюремную татуировку на русском

Первые шаги команды нового аргентинского президента Хавьера Милея, к которому недавно приезжал на инаугурацию Владимир Зеленский, подтверждают, что этот ультраправый либертарианец намерен проводить политику шоковой терапии – не считаясь с тем, что думают по этому поводу жители Аргентины.

2023-12-17T11:18

2023-12-17T11:18

2023-12-17T11:18

эксклюзив

аргентина

хавьер милей

зарубежье

латинская америка

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Для начала Милей подписал указ о ликвидации половины министерств, чтобы сэкономить на государственных расходах, а также распорядился сократить значительное число служащих и прекратил финансирование инфраструктурных проектов, в которых заняты десятки тысяч специалистов.Хотя эксперты предупреждают, что такие меры приведут к массовым увольнениям и системному социальному кризису.Затем начался обвал национальной валюты. Новый министр экономики Аргентины Луис Капуто, который только что съездил вместе с Милеем в США, на переговоры с Биллом Клинтоном и американскими финансистами, заявил, что официальный курс песо по отношению к доллару будет девальвирован примерно вдвое — с 366 до 800.Причем эти меры сразу горячо поддержали иностранные кредиторы в Международном валютном фонде.Министр Капуто признал, что шоковые меры больно ударят по населению Аргентины. Тем более, что правительство Милея одновременно ликвидирует основные государственные субсидии, включая льготную оплату за коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте.Миллионы бедных аргентинцев в основном выживали за счет социальной помощи, которая хоть как-то помогала смягчить последствие инфляции. Теперь они окажутся за чертой выживания. К примеру, в группе риска оказались большинство местных учителей. Но похоже на то, что их судьба в принципе не интересует Милея, который только что упразднил за ненадобностью само министерство образования.При этом, сама инфляция разгоняется при новом президенте еще быстрее, чем раньше. Согласно оценкам финансовых аналитиков, в текущем месяце уровень инфляции может составить от 15 до 20%, а в январе достигнет 25%.Сразу после девальвации курса аргентинского песо нефтяные цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем по стране на 35-40%. И это при том, что совсем недавно, накануне инаугурации Хавьера Милея они уже взлетели на 15%.Многие жители Аргентины просто не в состоянии покупать бензин – потому что деньги обесценились у них на глазах. Тем более, что в стране так же стремительно подорожали основные продукты питания.Депутат парламента Ромина дель Пла, представляющая Рабочую партию, заявила, что правительство идет на трудящихся с бензопилой – напоминая о том, что во время предвыборной кампании Милей размахивал этим инструментом на митингах.Ситуация накаляется. Уже 20 декабря аргентинские профсоюзы организуют акции протеста против шоковых неолиберальных реформ, которые пройдут во всех двадцати четырех провинциях этого латиноамериканского государства, с участием все тех же попавших под сокращение бюджетников.Однако ультраправые министры Милея сразу же ответили на это угрозой прямых репрессий.Новый министр безопасности Патрисия Буллрич представила протокол охраны общественного порядка, который отменяет привычные для Аргентины уличные демонстрации. Потому что отныне митингующим нельзя выходить на проезжую часть и мешать уличному движению.Причем, она пообещала, что нарушение этого запрета сразу приведет к жестким силовым действиям со стороны полицейских.Такие меры последний раз внедрялись в Аргентине в кровавую эпоху проамериканской военной хунты, по которой вполне открыто ностальгируют многие влиятельные лица из команды Милея. Поэтому заявления Буллрич вызвали в обществе крайнее возмущение, подогревая недовольство шоковой девальвацией.Судя по всему, такие действия правительства приведут к обратному результату и усилят протесты. Потому что к экономическим требованиям на профсоюзных акциях добавится политический лозунг: "остановить сползание к диктатуре", способный объединить представителей различных партий, движений и гражданских инициатив.А пока аргентинцы кинулись гуглить в интернете русские словари-переводчики. Это произошло после публикации на портале Noticias, которая рассказала о необычном увлечении Сантьяго Капуто – влиятельного теневого советника президента Хавьера Милея."Еще одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь (в буквальном смысле)", – сообщает эта газета.По данным аргентинского издания, этой книгой оказалась "Русская криминальная энциклопедия татуировок" ("Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia"), где собраны самые известные блатные "наколки".На одной из фотографий Сантьяго Капуто, опубликованной в социальных сетях, видно, что его предплечье украшает надпись на русском: "Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж" (оригинальная орфография текста сохранена).Эта феерическая татуировка украшена восьмиконечной звездой уголовного авторитета и выглядит так, будто ее делали чернилами из шариковой ручки – то есть, по классической лагерно-тюремной технологии.Сантьяго Капуто не знает язык Пушкина и Толстого. Однако в свое время он увлекся фильмом "Восточные обещания" (в русскоязычном прокате эту картину показывали под названием "Порок на экспорт") – про жестокую российскую мафию, которая захватывает Европу. И после этого не на шутку проникся криминальной романтикой.До такой степени, что "слово пацана" в буквальном смысле попало на тело советника президента Милея.Впрочем, важнее другое. Любитель хаты дачи и сберкнижки Сантьяго Капуто состоит в родственных отношениях с министром экономики Луисом Капуто, обрушившим на аргентинцев шоковые реформы.Они представляют влиятельное семейство, которое относится к sociedad alto, высшей аргентинской элите – как и министр безопасности Патрисия Буллрич, тоже происходящая из патрицианской аристократии.Именно эти люди будут управлять Аргентиной под прикрытием Хавьера Милея, в интересах богатого меньшинства, обрушивая эту страну в черную дыру лихих девяностых.

https://ukraina.ru/20231211/1051922368.html

https://ukraina.ru/20231127/1051355504.html

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эксклюзив, аргентина, хавьер милей, зарубежье, латинская америка