https://ukraina.ru/20231216/1052168414.html
Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 16.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-16T02:43
2023-12-16T02:43
2023-12-16T02:43
новости
россия
днр
обстрелы
артиллерия
ракеты
военные преступления
всу
сво
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051653973_0:208:506:493_1920x0_80_0_0_207cae31f06c03bfee22ec242462f277.png
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Будённовскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Мариуполю было выпущено 36 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском три обстрела из артиллерии калибром 155 мм. На мариупольском один обстрел дальнобойной ракетой", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Куйбышевском и Буденновском (второй - тяжелораненый мужчина 1960 года рождения) районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 17 раз. Всего было выпущено 54 единицы различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231215/1052167050.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051653973_0:138:506:518_1920x0_80_0_0_2d1378a60e87941e13a3005e980fe1d5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, ракеты, военные преступления, всу, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, артиллерия, ракеты, Военные преступления, ВСУ, СВО, СЦКК
Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Будённовскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Мариуполю было выпущено 36 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском три обстрела из артиллерии калибром 155 мм. На мариупольском один обстрел дальнобойной ракетой", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Куйбышевском и Буденновском (второй - тяжелораненый мужчина 1960 года рождения) районах Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 17 раз. Всего было выпущено 54 единицы различных боеприпасов.