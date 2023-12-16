https://ukraina.ru/20231216/1052168414.html

Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 16.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-16T02:43

2023-12-16T02:43

2023-12-16T02:43

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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Будённовскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Мариуполю было выпущено 36 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском три обстрела из артиллерии калибром 155 мм. На мариупольском один обстрел дальнобойной ракетой", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Куйбышевском и Буденновском (второй - тяжелораненый мужчина 1960 года рождения) районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 17 раз. Всего было выпущено 54 единицы различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231215/1052167050.html

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новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, ракеты, военные преступления, всу, сво, сцкк