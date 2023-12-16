Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 16.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 16.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-16T02:43
2023-12-16T02:43
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Будённовскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Мариуполю было выпущено 36 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском три обстрела из артиллерии калибром 155 мм. На мариупольском один обстрел дальнобойной ракетой", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Куйбышевском и Буденновском (второй - тяжелораненый мужчина 1960 года рождения) районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 17 раз. Всего было выпущено 54 единицы различных боеприпасов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днр, обстрелы, артиллерия, ракеты, военные преступления, всу, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, артиллерия, ракеты, Военные преступления, ВСУ, СВО, СЦКК

Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:43 16.12.2023
 
© vk.com / Представительство ДНР в СЦКК
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© vk.com / Представительство ДНР в СЦКК
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 12 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Будённовскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) и Мариуполю было выпущено 36 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 12 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском три обстрела из артиллерии калибром 155 мм. На мариупольском один обстрел дальнобойной ракетой", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Куйбышевском и Буденновском (второй - тяжелораненый мужчина 1960 года рождения) районах Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 17 раз. Всего было выпущено 54 единицы различных боеприпасов.
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