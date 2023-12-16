Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи" - 16.12.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи"
Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи" - 16.12.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи"
Когда Запад утверждает, что никогда не передаст Украине какое-то оружие, после этого оно появляется на поле боя. В ближайшее время Киеву могут передать вертолеты "Апач" и ракеты "Таурус". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2023-12-16T05:00
2023-12-16T05:00
новости
украина
россия
вооружение
вертолеты
ракеты
"taurus"
сша
дроны
бпла
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Есть важный нюанс, который не позволяет России утверждать, что мы вот-вот противника резко добьем, он связан с авиацией, рассказал политолог.У России есть превосходство в самолетах и в ПВО. Но беда в том, что Киев настойчиво просит не только истребители F-16, но и "Апачи". И скорее всего, США дадут им эти вертолеты, добавил он.Отмечу также, что ВСУ передаются дроны различной модификации и дальнобойные ракеты. Я не исключаю, что Киеву передадут даже немецкую ракету "Таурус". В дальнейшем РФ столкнется с дальнобойными ракетами НАТО, которые стреляют на 1000–1500 километров, это очень опасно, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231214/1052082280.html
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Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, вооружение, вертолеты, ракеты, "taurus", сша, дроны, бпла, f-16, сво
Новости, Украина, Россия, вооружение, вертолеты, ракеты, "Taurus", США, дроны, БПЛА, F-16, СВО

Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи"

05:00 16.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / ILA-boyTaurus
Taurus - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© commons.wikimedia.org / ILA-boy
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Когда Запад утверждает, что никогда не передаст Украине какое-то оружие, после этого оно появляется на поле боя. В ближайшее время Киеву могут передать вертолеты "Апач" и ракеты "Таурус". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Есть важный нюанс, который не позволяет России утверждать, что мы вот-вот противника резко добьем, он связан с авиацией, рассказал политолог.
У России есть превосходство в самолетах и в ПВО. Но беда в том, что Киев настойчиво просит не только истребители F-16, но и "Апачи". И скорее всего, США дадут им эти вертолеты, добавил он.
"Это будет означать, что штурмовые подразделения ВСУ будут поддерживаться вертолетами. Насколько вертолет важен в современной войне мы видим на примере наших вертолетчиков, которые и по прямой идут, и наносят удары с кабрирования", - отметил Подлесный.
Отмечу также, что ВСУ передаются дроны различной модификации и дальнобойные ракеты. Я не исключаю, что Киеву передадут даже немецкую ракету "Таурус". В дальнейшем РФ столкнется с дальнобойными ракетами НАТО, которые стреляют на 1000–1500 километров, это очень опасно, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Баранчик интервью
14 декабря, 08:00
Юрий Баранчик: США соберут из остатков Украины "аппендикс", чтобы продолжить прокси-войну с РоссиейЕвросоюзу должен достаться как можно меньший территориальный обрубок современной Украины, считает политолог Юрий Баранчик
 
НовостиУкраинаРоссиявооружениевертолетыракеты"Taurus"СШАдроныБПЛАF-16СВО
 
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