О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов - 15.12.2023 Украина.ру
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О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов
О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов - 15.12.2023 Украина.ру
О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов
Ветеран внешней разведки, специалист по Ближнему Востоку и Африке, бывший сенатор ФС РФ Игорь Морозов в студии Украина.ру рассказал о том, что было бы, если бы Россия не начала СВО, а также проанализировал, осознают ли Янукович и Зеленский, что они предали украинский народ
2023-12-15T16:41
2023-12-15T16:41
видео
игорь морозов
сенатор
владимир путин
сша
сво
спецоперация
политика
армия
африка
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00:35 – За что воюет Россия? 05:45 – Презентация книги Игоря Морозова "Всемирная шахматная игра. Схватка цивилизаций": о том, как коллективный запад уничтожал СССР; 14:02 – О главных предателях Украины; 23:19 – О поджигателях Ближнего Востока; 28:08 – Какие ловушки Запад расставлял и расставляет России?
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видео, игорь морозов, сенатор, владимир путин, сша, сво, спецоперация, политика, армия, африка, история, ссср, великобритания, разведка, коммунизм, россия, виктор янукович, донецк, владимир зеленский, хамас, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт, джо байден, выборы, биньямин нетаньяху, видео
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О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов

16:41 15.12.2023
 
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Ветеран внешней разведки, специалист по Ближнему Востоку и Африке, бывший сенатор ФС РФ Игорь Морозов в студии Украина.ру рассказал о том, что было бы, если бы Россия не начала СВО, а также проанализировал, осознают ли Янукович и Зеленский, что они предали украинский народ
00:35 – За что воюет Россия?
05:45 – Презентация книги Игоря Морозова "Всемирная шахматная игра. Схватка цивилизаций": о том, как коллективный запад уничтожал СССР;
14:02 – О главных предателях Украины;
23:19 – О поджигателях Ближнего Востока;
28:08 – Какие ловушки Запад расставлял и расставляет России?
 
ВидеоИгорь МорозовсенаторВладимир ПутинСШАСВОСпецоперацияполитикаАрмияАфрикаИсторияСССРВеликобританияразведкакоммунизмРоссияВиктор ЯнуковичДонецкВладимир ЗеленскийХАМАСИзраильПалестинаПалестино-израильский конфликтДжо БайденвыборыБиньямин Нетаньяху
 
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