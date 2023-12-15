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О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов

О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов - 15.12.2023 Украина.ру

О разведчиках, предателях и войне, которую избежал Путин: полковник Службы внешней разведки Морозов

Ветеран внешней разведки, специалист по Ближнему Востоку и Африке, бывший сенатор ФС РФ Игорь Морозов в студии Украина.ру рассказал о том, что было бы, если бы Россия не начала СВО, а также проанализировал, осознают ли Янукович и Зеленский, что они предали украинский народ

2023-12-15T16:41

2023-12-15T16:41

2023-12-15T16:41

видео

игорь морозов

сенатор

владимир путин

сша

сво

спецоперация

политика

армия

африка

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00:35 – За что воюет Россия? 05:45 – Презентация книги Игоря Морозова "Всемирная шахматная игра. Схватка цивилизаций": о том, как коллективный запад уничтожал СССР; 14:02 – О главных предателях Украины; 23:19 – О поджигателях Ближнего Востока; 28:08 – Какие ловушки Запад расставлял и расставляет России?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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